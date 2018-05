"Queremos que Etxeberria siga"

El director general del CD Tenerife rompe su silencio. Tras un largo paréntesis en el que se habían interrumpido las entrevistas y comparecencias públicas de Pedro Rodríguez Zaragoza, el alto cargo blanquiazul tomó la palabra en el desplazamiento a Madrid para agradecer su incondicional respaldo a la Peña Ibérica, que hace miles de kilómetros por temporada para acompañar al representativo; y también para dar su visión respecto a algunos asuntos de actualidad como la negociación para renovar a Joseba Etxeberria.

"Le veo un señor entregado, un entrenador potente. Le he visto trabajar en los entrenamientos y en el club queremos que siga", dijo Rodríguez Zaragoza del actual preparador tinerfeñista. "Estamos contentos y queremos que renueve su contrato. Al final, no sé qué quiere él. Al club no le ha transmitido nada. Públicamente, sí que ha dejado entrever que si dependiera de él, continuaría. Pero no hay una decisión tomada. Por lo que he hablado con el míster, está contento y feliz, pero oficialmente no hay más", adujo a continuación.

Al sucesor de Víctor Pérez Borrego se le preguntó también si habría hecho falta un cambio de entrenador mucho antes. "Tú mientras ves la película no sabes si el asesino era el mayordomo. Cuando acaba la película, sí que lo sabes. Pero las cosas tienen un tiempo y un período de decisiones. Cuando se produce el agotamiento, es cuando optas por cambiar. Y fue lo que ocurrió con el cese del entrenador", justificó.

"Afortunadamente, tuvimos una gran suerte porque a Joseba le salieron las cosas bien desde que llegó. Pero eso no significa que habría ocurrido lo mismo si se toma la decisión antes. Es difícil saber", sugirió Rodríguez Zaragoza, que no quiso profundizar en algunas decisiones arbitrales que han apartado al Tenerife de los play off. "Se nos hace difícil hablar del último partido en casa. No me gustaría hablar. A nivel personal tengo mi opinión, pero a nivel institucional no diré ada de lo que me pueda arrepentir. Tengo mi opinión pero no la puedo dar", apuntó a renglón seguido.

Rodríguez Zaragoza, quien hizo estas declaraciones antes del tropiezo contra el Rayo, lamentó algunos resultados pasados. "Hemos tenido montón de oportunidades para seguir dependiendo de nosotros mismos. Yo siempre espero que ganemos; a mí me gustaría que el Tenerife gane hasta el parchís. Y jugar la promoción no es imposible, pero sí díficil. La foto es la que hay, el momento es el que es", declaró.

Sus declaraciones más llamativas fueron las relativas al cierre parcial del Heliodoro. "No nos lo han comunicado. Igual lo dirán más adelante, pero hasta ayer no nos lo habían comunicado. Preocupados estamos por si lo cierran. Primero, porque creemos que no nos lo merecemos; y segundo, porque si una persona cometió un desliz, no es una grada entera. Fue una persona que tuvo un desliz y no se sabe bien lo que tiró, si fue una moneda o no fue ninguna. No lo sabemos aún", reseñó.

"Sería un problema reubicar a toda la gente que está con abono en ese sitio. Sería un problema muy grave, pero nosotros creemos que no nos van a cerrar ni un sector ni una grada. Hemos escrito para que no lo hagan y esperamos que no lo hagan; si lo hicieran, el problema sería importante. Habría que optar por una reubicación, y sería muy dura. Además, yo siendo propietario de una butaca en una grada equis, no querría irme a otro", cerró. Sobre las críticas, replicó que le da "igual lo que diga la gente". Y que no le molestan las comparaciones con Pérez Borrego. "Faltaría más. Trabajo de siete de la mañana a siete de la tarde, a veces incluso hasta las nueve de la noche. Soy una persona que comunica poco; la parte deportiva la explica Alfonso Serrano y la administrativa, el presidente", completó el director general en sus declaraciones del domingo.