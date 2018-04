"Vallecas, final de trayecto". No se escuchó con la voz clara y nítida de la megafonía del metro, pero así debió entenderlo el Tenerife una vez se acabó el partido. Esta vez sí, la cita contra el líder era una final. Y cuando una final se pierde, las consecuencias son funestas. Desolación, rabia, decepción... pero también la certidumbre de que el conjunto blanquiazul empezó a dilapidar sus opciones de ascenso en su frustrante primera vuelta y en tantos otros tropiezos que hacían obligatoria la victoria de ayer.

Tres trasquilones consecutivos (la derrota inesperada con la Cultural, el atropello arbitral frente al Huesca y la manifiesta incapacidad insular para sumar los puntos en Vallecas) son demasiados para un equipo que se decía aspirante y al que condena el largo déficit que traía de atrás. En la avenida del Payaso Fofó compitió, peleó, se fajó por un resultado mejor... pero resultó imposible. Fue más eficiente el Rayo, que hizo valer su condición de líder, labrada a pulso.

Tal y como se esperaba, tejió Etxeberria el mismo once que dispuso contra el Huesca. La idea del vasco era que el equipo respondiese tal como lo hizo contra otro candidato al ascenso exprés, hace ocho días en el Heliodoro, al menos mientras compitió once para once. Así, optó el entrenador por mantener a Iñaki en el sitio que podía ser para Camille, aún reciente la recuperación de su lesión; y persistió en la apuesta de un Casadesús que había estado imperial en el partido anterior. Ayer marcó otra vez, ero no bastó.

El inicio de la contienda resultó vertiginoso. Tan coherente en el planteamiento como intenso en su ejecución, se convirtió el Tenerife en uno de los equipos que en más apuros ha puesto al gran gallo de la Liga. Le presionó arriba, le robó la pelota y le generó serios problemas para sentirse protagonista. Tanto es así que el control de la situación pareció, por momentos, en exclusiva para los visitantes. Así llegaron las primeras ocasiones claras, por ejemplo un cabezazo de Suso al que faltó potencia para sorprender a Alberto.

El encuentro era trepidante para cuando el Rayo logró nivelar las fuerzas y empezó a llegar con frecuencia a los dominios de Dani, incomensurable para responder con contundencia a las primas aproximaciones furibundas de los Embarba, De Tomás y compañía. Los vallecanos hacían daño sobre todo por su izquierda, aprovechando la fragilidad del costado derecho blanquiazul, con Luis Pérez sufriendo siempre más de la cuenta para contener al dueto Bebe-Moreno.

El caso es que el primer tanto pudo ser blanquiazul si el árbitro señala penalti en una clara falta dentro del área, cometida sobre Bryan, ante la que Cordero Vega se inhibió y pasó de largo. Venían heridos los blanquiazules del atropello ante el Huesca, así que protestaron con saña y salieron malparados (otra vez), pues Villar fue amonestado en el banquillo y faltará contra el Almería.

Ahora bien, lo realmente importante es que el desarrollo de la contienda estuvo a punto de arrimar los puntos del lado local y lo evitó el Tenerife antes de que fuera demasiado tarde. Marcó De Tomás, que llevó a la escuadra el balón por encima de Dani; y no tardó en replicar el representativo, que hizo lo más difícil: ponerse de pie cuando la resurrección blanquiazul parecía una quimera. Lo hizo Casadesús -otra vez él- tras un servicio excepcional de Iñaki al saque de una falta. Y la remontada pudo ser completa antes del intermedio, pero el propio goleador blanquiazul erró en una opción clara que salvó Abdoulaye bajo palos (45'). Da la impresión de que se equivocase el mallorquín, que podía haber optado por el pase a Mula -que esperaba para embocar- y no por el chut.

Lo que no sabía el Tenerife es que se lamentaría de la mala decisión del balear durante toda la segunda mitad. Entonces sí, el Rayo fue absolutamente voraz y se merendó a su oponente en dos bocados. Otra vez más condenaron al representativo los fallos clamorosos en defensa, esta vez con la desinteresada colaboración de Dani, que se fue difuminando con el paso de los minutos.

Llegaron los tantos rayistas justo cuando empezaba a soñar el cuadro de Etxeberria con una victoria imprescindible en sus cábalas y cuentas. O al menos, con un empate que le mantuviera con opciones. Hacía falta marcar, y ya con el 2-1 pudo hacerlo Malbasic, pero falló a solas en su cita con el portero. Esa fue la diferencia con Embarba, que en cambio no perdonó en su duelo con Dani.

Sentenciada la contienda con el tercero de los tantos locales, al Tenerife no le valieron de revulsivo ni los cambios ni elevar el factor riesgo hasta límites insospechados. Se sabía perdedor y perdido, así que se limitó a capear con dignidad el aluvión vallecano y una derrota tan difícil de digerir. Vallecas fue final de trayecto y la certificación de otro fracaso deportivo más. Un Tenerife que llegó a soñar con el ascenso directo acaba decapitado y sin opciones a cinco jornadas del final, que serán una pesadilla. Largo epílogo para la historia de otro fiasco, el que certificó este 3-1 que ya es definitivo. Vallecas fue final de viaje... y de proyecto.