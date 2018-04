El orgullo, catapulta hacia el 'play off'

Una victoria para pensar en algo importante, un triunfo para soñar con algo grande. El Iberostar Tenerife rescató ayer su mejor versión para apuntarse, de nuevo, el derbi regional de la Liga Endesa. Un resultado positivo labrado a base de una gran defensa, un inteligente ataque y, sobre todo, una fortaleza mental superlativa que permitió a los de Katsikaris minimizar sus baches y resolver los momentos delicados en los que más apretó el Gran Canaria. Se entiende así que los canaristas estuvieran por delante en el marcador casi 37 minutos, y también que no se vinieran abajo cuando su rival fue capaz de darle la vuelta a un -15 (29-44) para situarse dos arriba (62-60) con solo cuatro minutos por jugarse.

Una sólida labor cerca de su propio aro hizo que el Iberostar colapsara al Granca (18 pérdidas), al que no le sirvieron sus 17 rebotes de ataque. En el otro aro, primero Akognon, luego Abromaitis, más tarde Vázquez, y finalmente, en el momento de la verdad, Ponitka y Beirán, firmaron una labor colectiva casi intachable traducida en una victoria que, a cuatro jornadas para el final de la liga regular, abre de par en par las puertas del play off para el conjunto lagunero. Dos triunfos más podrían valerle a los canaristas para conservar su actual octava plaza.

Las prestaciones defensivas de los aurinegros fueron más que notables desde el arranque. Mucha intensidad y manos para hacer de cada ataque claretiano una angustia y dejándoles como sus dos únicas vías de escape la mano de Eriksson (con el que Akognon y Abromaitis fueron un tanto permisivos) y su empeño por cargar el rebote de ataque. Con estas dos alternativas los locales llegaron al ecuador del primer acto por arriba (11-10) pese a la enorme actividad en ataque de Akognon (autor ya de siete puntos).

Pero a partir de ahí los tinerfeños empezaron a decantar la balanza de su lado, embarrando todavía más cada posesión rival, aún pagando como peaje que en el otro aro sus ataques también fueran angostos y con no pocas situaciones de tiro forzadas y al borde de la posesión. Pero es que atrás (y pese a seguir sufriendo con las segundas opciones) el trabajo canarista era tan bueno (seis pérdidas del Granca en el primer cuarto), que poco importó que el marcador apenas se moviera durante algunos minutos. Con Eriksson atado en corto, Beirán ejerció de desatascador, con dos canastas de oficio, para que los aurinegros llegaran en franquicia al término de los 10 primeros minutos (13-16).

Fue en el inicio del segundo periodo cuando el Iberostar comenzó a sacar rédito de su esfuerzo atrás, a la vez que dio con la tecla delante con su pareja de interiores. Así, con Abromaitis haciendo daño desde el exterior, en la continuación e incluso con un poderoso rebote ofensivo; y Vázquez intimidando y haciéndose grande para finalizar con un par de mates, el cuadro lagunero llevó su renta hasta la decena (15-25 y 21-31) pese a la incómoda presión a la salida del balón de los amarillos. El gallego, lejos de conformarse con ganar la partida cerca del aro, se puso en el papel de asistente para que Abromaitis y Vasileiadis anotaran desde el 6,75 para que la ventaja de los de Katsikaris alcanzara los 14 (23-37, 18'). Los laguneros, pese a la inferioridad en el rebote (21 a 11) se estaban acercando a ese nivel superlativo (sobre todo en defensa) del que había hablado su técnico, aquel que ya había mostrado en el duelo de la primera vuelta (29-39 al descanso).

La puesta en escena tinerfeña tras el intermedio siguió a la altura, hasta el punto de que Abromaitis tuvo bola para disparar a los laguneros a un +17. Pero ahí llegó el primer momento complicado. El primer arreón del Granca, de nuevo desde el rebote ofensivo y ayudado también por un triple de Seeley (37-44). Y aunque el propio Abromaitis puso freno a la embestida local (cinco puntos para el 40-49), los de Casimiro fueron mordiendo poco a poco su desventaja para situarse a solo cinco (46-51). Pese a no estar muy tinado en el tiro libre (1/4), un triple de Bassas tras rebote ofensivo estabilizó la diferencia cerca de la decena (46-55, 30').

A partir de ahí el partido se metió en una montaña rusa. Un sube y baja donde el que mejor se agarrara iba a salir airoso. Un momento para sacar a relucir el carácter y el temple, esas cualidades que recientemente le habían faltado a los canaristas en varios momentos comprometidos. El primero en asumir responsabilidades fue Tobey, sólido en el rebote y contundente para definir bajo el aro; a lo que se añadió la primera canasta en juego de Ponitka (49-60, 33'). El Granca respondió estirando el chicle del rebote ofensivo y también desde el perímetro, con tres triples que le llevaron hasta la igualdad (60-60). Casi cinco minutos por delante y partido nuevo.

Cada vez más atascados en ataque, los isleños vieron incluso como su rival tomaba la delantera (62-60). Ahí volvió a aparecer Ponitka con un triple desde la esquina y un 2+1 de fuerza para devolver cierta tranquilidad al bando canarista (62-66). Al polaco lo secundó Beirán, que enseñó galones de capitán general en el derbi (64-69 tras reverso por línea de fondo y posterior rebote). El Herbalife no se rindió y recurrió a Oliver, que si bien buscó la heroica con un triple contra tabla (68-69), luego no tuvo el temple necesario tras una canasta a trompicones de Beirán (68-71) para no precipitarse con un nuevo tiro de tres. Las protestas del catalán las aprovechó Vasileaidis para sentenciar, desde el 4,60, un triunfo de raza, una victoria para el recuerdo, un resultado positivo que bien puede valer un play off. Con partidos como el de ayer, sería injusto que este Iberostar no acabara entre los ocho primeros.