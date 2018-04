"Hemos hecho un trabajo defensivo espectacular, con carácter y alma"

El técnico del Iberostar Tenerife, el griego Fotis Katsikaris, aseguró al término del encuentro que su conjunto había realizado un partido "súper sólido" y con mucha concentración defensiva, factores que han posibilitado la victoria. "Hemos jugado un partido súper sólido y con mucha concentración, sobre todo en defensa, que era la clave. Mi equipo hoy ha hecho un trabajo espectacular defensivamente, y durante la mayor parte del encuentro estuvimos por delante en el marcador y, cuando ellos empataron, hemos demostrado carácter y mucha calma", ha manifestado.

"Sabíamos que iba a ser un partido larguísimo y hemos conseguido una victoria muy importante en la lucha en la que estamos, y por supuesto quiero felicitar al equipo porque ha hecho un trabajo espectacular", aseguró el preparador canarista, que a la vez reconoció que los suyos no están practicando un baloncesto de primer nivel, pero sí muy efectivo. "No estamos jugando un baloncesto maravilloso, pero sí con los factores necesarios para ganar fuera de casa y, especialmente, a un equipo tan fuerte como el Gran Canaria. En otros partidos hemos bajado los brazos o nos ha faltado confianza, pero en los últimos cinco minutos hemos recuperado nuestra fe para ganar el encuentro", dijo.

"He intentado durante toda la semana preparar este encuentro dejando las emociones fuera, porque esas emociones no ayudan. Esperábamos un Herbalife muy fuerte, duro y profundo, por lo que debíamos mantener la cabeza y la calma, y creo que lo hemos conseguido", ha señalado. El entrenador heleno destacó la gran labor de sus jugadores para llevarse el triunfo de Gran Canaria. "El baloncesto es un deporte psicológico y a veces tienes ganas de venganza, lo cual puede ser bueno o malo según cómo vaya el partido. Seguro que el Herbalife nos tenía ganas, algo que entiendo perfectamente, pero hemos jugado como un gran equipo, con gran equilibrio y gestionando nuestras emociones", afirmó, para dejar claro que "si hacemos cálculos sobre el play off te vas a equivocar porque ahora mismo ningún resultado puede ser considerado como una sorpresa" "Esta victoria nos debe hacer ver las virtudes que tenemos como equipo", añadió.

Sobre la no participación en el duelo de ayer de Tai Odiase, Katsikaris consideró que "no estaba el partido para él", y aclaró que "ubiera sido un riesgo ponerlo a jugar un minuto porque podía cambiar la dinámica del encuentro. Tim ha hecho un partido espectacular", dijo finalmente el preparador del cuadro canarista.