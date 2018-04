Félix: "Me quedo con la capacidad de reacción"

Otra de las caras alegres tras el partido de ayer era la del presidente canarista, Félix Hernández. "Estoy muy contento, sobre todo porque nos quitamos esos fantasmas de encima ya que después de un parcial de 13-0 de ellos supimos reaccionar dos veces y se demostró un gran temple y mucha profesionalidad a pesar de la presión; al margen de con la victoria, me quedo con esa capacidad de reacción", dijo el dirigente aurinegro. "Parecía que ellos tenían más presión que nosotros... o en realidad que nosotros desde el inicio jugamos muy bien. Los dos primeros cuartos nuestros son para enmarcar", resaltó el máximo responsable de la entidad aurinegra, que pese a "estar ahora en el octavo lugar, es cuando menos hay que hablar de play off". "No debemos obsesionarnos con ello, aunque esta victoria te permite fallar, entre comillas, y ya no tenemos ese agobio de ganarle en casa al Barcelona sí o sí o ir con presión el domingo a la cancha del Estudiantes. Con 19 victorias estamos seguro en play off, e incluso con 18 puede que también", añadió Hernández.