"El equipo ha dado la cara hasta el final en un campo difícil"

Joseba Etxeberria, entrenador del Tenerife, anunció anoche que su equipo seguirá compitiendo hasta el final aunque la derrota en Vallecas (tercera consecutiva) haga casi imposible que el representativo pueda jugar la promoción.

"Ha sido un golpe duro, hemos hecho méritos para sumar algo y hemos dado la cara hasta el final en un campo difícil", sintetizó el profesional vasco. "Las sensaciones eran buenas, el equipo mantuvo una buena línea empezando la segunda mitad, optando al 1-2, pero el segundo gol de ellos nos hizo daño... y con el 3-1 todo se complicó mucho", resumió.

En su alocución ante la prensa, Etxeberria denunció que les privaron de un penalti a favor "muy claro". "Fue un derribo claro, pero el árbitro es el que decide y no ha pitado nada", apuntó sobre la falta a Bryan Acosta dentro del área.

"El Rayo no ha perdonado en nuestra área", dijo para explicar cuál fue la clave de la derrota. "Hemos competido ante un rival de identidad, pero no hemos estado acertado en las situaciones de peligro. Con 1-1, estuvo más cerca el 1-2 que el 2-1, pero no anotamos", lamentó. "Cierto es que pudimos hacer más en defensa, pero me quedo con que no hemos dejado de intentarlo. La dinámica del rival era muy buena; se sienten poderosos, y cuando llegan a portería es gol", resumió.

A la hora de hacer balance, Etxeberia no ocultó que han hecho mella estas tres derrotas seguidas, pero "diferentes" una a la otra. "Han sido, en total, diez goles encajados", recordó. En todo caso, prometió pelea hasta la última jornada.

"No nos vamos a parar aquí, son 15 puntos en juego, aunque sabemos está muy complicado. Es nuestro deber levantarnos, así que prepararemos con garantías de victoria el partido siguiente ante el Almería. Hay enfrentamientos directos y cualquier cosa puede pasar; por nosotros, no va a quedar. Seguiremos", finalizó.