Un Desafío Teide 360 'redondo'

No hay que recurrir a los ganadores. El Desafío Teide 360 se ha convertido en una prueba total. Sólo ha necesitado tres años para lograrlo y lo ha hecho con las depuradas técnicas organizativas del Club 7Raid, que ha logrado elevar hasta los estatus más altos del Mtb a su prueba fetiche, una prueba que ya está dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y que se quedará ahí por mucho tiempo. Los más de 900 ciclistas reunidos en Vilaflor desde primeras horas de la mañana para tomar la salida dan fé de la altísima calidad de la prueba. También, el gran número de aficionados que se situó en los distintos puntos de paso del evento. Todo fueron buenas palabras para una competición que no para de crecer y no parece tener techo.

La intensa jornada del Desafío Teide 360 comenzó en esa hora que ya se ha convertido en mágica. Cuando aún no se vislumbraban las primeras luces del día, los ciclistas, preparados con focos en sus monturas, tomaron la salida para abandonar el pueblo de Vilaflor de Chasna en busca del Teide. Un duro ascenso, ya conocido, que un año más probó las piernas de los ciclistas. El ascenso terminó en las inmediaciones del observatorio de Izaña, tras paso por parajes espectaculares que sólo pueden disfrutarse en esta prueba. Esos paisajes se acentuaron en el primer descenso, en el paso por el Corral del Niño, una estampa inigualable, con el Teide de fondo, en la que muchos participantes se atrevieron a retratar en el momento.

La prueba recorrió los municipios de Vilaflor, Granadilla, Arico, Fasnia, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Garachico, Guía de Isora y Adeje. Contó con dos distancias: El Desafío Teide 360º, con 123 kilómetros, y el Desafío 180º, con 78 kilómetros. En cuanto a los vencedores, en esta ocasión Sergio Flores (Descendin) no pudo revalidar su triunfo del año pasado. El ganador fue Unai Yus (Loro Parque) que completó la Teide 360 en 5:52:43. La segunda plaza fue para Gustavo Torres, con 5:57:03, siendo tercero el anteriormente mencionado Sergio Flores, con 5:58:59. La que sí renovó su triunfo fue Isabel Campos, ganadora con 7:32:44. La segunda plaza femenina fue para Lucía Funes (7:56:10), completando el podio Isabel Castro (8:35:29).

La distancia corta, la Teide 180º, contó con el triunfo de Juan Pérez (4:03:39), siendo segundo Miguel Herrera (4:23:57) y tercero Antonio Curbelo (4:25:34). Lola Fiestas fue la ganadora entre las féminas (5:15:09), con la segunda plaza para María Díaz (5:45:52) y la tercera para Amanda Gómez (5:58:02). El Desafío Teide 360, organizado por el Club Deportivo 7Raid, contó con la participación de más de 900 ciclistas, de los cuales el 70% son de fuera de la Isla de Tenerife. Hubo gran presencia de corredores de Bélgica, Inglaterra y Holanda. Asimismo, más del 10% de las participantes fueron mujeres, lo que indica a las claras el alto crecimiento que está experimentando el ciclismo femenino. En materia de seguridad, la prueba contó con más de 250 efectivos que velaron por el bienestar de los corredores.