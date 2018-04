Nadal: "No es momento de hacer 'reset'

El tenista español Rafa Nadal se ha mostrado muy satisfecho con la consecución de su undécimo título del Barcelona Open Banc Sabadell-66 Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP 500, tras ganar en la final al griego Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-1), y ha afirmado que todavía no es momento de "descansar", al menos hasta que acabe la temporada de tierra batida.

"Es una parte del año que no es para hacer mucho 'reset', hay que ser realistas. Es una parte del año para disfrutar y saber disfrutar del día a día, de la competición y de las victorias, y del hecho de poder jugar aquí, en casa, en Barcelona, la semana pasada en Montecarlo. La siguiente semana será en Madrid, también en casa", señaló en declaraciones a La 1 de TVE.

En este sentido, el balear explicó que está concentrado en la temporada de tierra. "Estas sensaciones son únicas, no las podré vivir siempre e intentaré disfrutar del día. Cuando ya haya terminado Roland Garros, o sobre todo Wimbledon, será el momento de hacer un poquito de 'reset' y descansar. Ahora llegaré a casa, tendré dos días de descanso y el miércoles, otra vez a empezar", manifestó.

Por otra parte, Nadal reconoció que ha tenido buenas sensaciones durante el torneo, que ha mantenido después de ganar el Masters 1.000 de Montecarlo. "Es difícil mantener un nivel alto semana tras semana, aunque tengo experiencia en esta parte del año. El primer día tocó no jugar muy bien, pero sabes que vienes con una dinámica muy buena", subrayó.

"Lo más difícil cuando vienes de jugar un torneo muy bien es aceptar que a lo mejor en el comienzo no tengas tan buenas sensaciones. Es algo que sé que pasa; tengo que intentar ganar el primer o segundo día como sea y después tienes una dinámica buena y esto te ayuda a jugar bien otra vez", añadió.

Por último, el manacorí analizó el duelo ante Tsitsipas. "Ha sido un comienzo un poquito extraño, con lluvia, viento... El día se ha equilibrado. Es un jugador fantástico que necesita un proceso de maduración. A partir del tercer juego me he dado cuenta de la manera en la que podía hacerle daño. Por suerte han salido las cosas. Ha habido un rato en el primer set en el que he jugado muy bien, él se ha puesto tenso y ha cometido más errores", finalizó.