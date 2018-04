El Fuenlabrada sigue en caída libre y el Andorra falla en su cancha

El inicio de la trigésima jornada no pudo ser más productiva para el Iberostar Tenerife. Los dos partidos que se disputaron ayer beneficiaron los intereses del conjunto aurinegro, ya que perdieron dos rivales directos por las plazas de play off. Los dos lo hicieron en sus propios feudos y, si bien el del Fuenlabrada, que ha sumado con esta siete derrotas consecutivas, era esperada, por la entidad del rival, el FC Barcelona, no lo era tanto la del MoraBanc Andorra.

El Montakit Fuenlabrada, sin el alero congoleño Christian Eyenga, por un esguince de tobillo, dobló la rodilla merced a un tercer cuarto en el que perdió la capacidad anotadora que le había acompañado, en un partido en el que se exhibió el ala-pívot letón propiedad del FC Barcelona Lassa pero cedido en el Montakit Fuenlabrada Rolands Smits (22 puntos y 6 rebotes).

Por su parte, Monbus Obradoiro logró un trabajado triunfo en su visita al Principado, donde cortó una racha de seis derrotas consecutivas en Andorra. El conjunto gallego se sitúa ahora con doce victorias y deja la permanencia prácticamente cerrada a falta de cuatro jornadas para el final de la liga regular. El equipo de Moncho Fernández venció gracias a los 30 puntos de Matt Thomas, el mejor de los visitantes, además de Artem Pustovyi y Ben Simons, con 14 y 16 puntos, ambos vitales en la reacción del tercer cuarto para tomar la delantera y asaltar Andorra.