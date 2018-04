Para dar un golpe sobre la mesa

Un partido de los que gusta jugar, un partido de los que sabe ganar, un partido para poder soñar. Tras romper hace ocho días su racha de tres derrotas, el Iberostar Tenerife afronta este mediodía el derbi isleño contra el Herbalife Gran Canaria con quizá mayor relevancia de estos últimos seis cursos. Un encuentro de suma dificultad en el que los de Fotis Katsikaris buscan su decimosexta victoria de este ejercicio, esa que por cantidad y calidad le abra de par en par las puertas de play off.

En su pelea por alcanzar la octava plaza, los aurinegros deben mostrar su mejor versión, aquella que, como ha recordado su técnico a lo largo de la semana, ofrecieron por ejemplo en el duelo entre ambos de la primera vuelta (92-71). "De los mejores partidos del equipo", recalca el griego, sabedor que la continuidad en el juego durante los 40 minutos será determinante para tratar de rascar en el Gran Canaria Arena, tal y como ya hicieran la pasada campaña.

Preocupan y mucho los bajones que evidencian los tinerfeños desde hace justo un mes. Especialmente tras el descanso. Cortocircuitos alarmantes con episodios ante Joventut, Bilbao, Gipuzkoa y Fuenlabrada. Afortunadamente, el daño fue menor en tres de esos cuatro duelos (solo se escapó el de los donostiarras), pero repetir un colapso así este mediodía es prácticamente sinónimo de derrota. La llegada de Tai Odiase (con apenas tres días de entrenamientos) para suplir la baja de Rosco Allen debe dar un poco más de consistencia a los tinerfeños en su propósito de mantener una misma línea desde el salto inicial hasta la bocina final.

Enfrente el Iberostar tendrá a un rival con no pocos motivos para apuntarse el triunfo, más allá del resquemor que pueda quedar en su vestuario del -21 con el que salieron del Santiago Martín hace unos meses. Los de Casimiro (con un Eriksson que trata de recuperar su mejor tono tras una larga lesión de muñeca) quieren dejar atrás de una vez las dudas que hace nada les llevaron a sufrir tres derrotas seguidas, y además hoy buscarán un decimooctavo triunfo que no solo les confirme como equipo de play off, sino que incluso les haga ver una pequeña rendija con la que aspirar a acabar la fase regular entre los cuatro primeros.

En definitiva, un duelo de altos vuelos y para disfrutar dentro y fuera de la cancha. Un encuentro que de ganarlo supondrá un subidón moral y clasificatorio para los canaristas, que en caso de resultado adverso quedarían casi sin red para las cuatro jornadas restantes si desean repetir postemporada tal y como ya hicieran hace 12 meses.