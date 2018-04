Fotis Katsikaris se toma el derbi "como un partido cualquiera"

Fotis Katsikaris conoce perfectamente lo que implica un duelo de rivalidad geográfica y su dilatada carrera en el baloncesto español también le ha debido poner al día de lo que sifnifica un derbi canario. Sin embargo, el técnico griego no quiere otorgarle ninguna consideración especial al choque que enfrentará mañana al Iberostar Tenerife con el Herbalife Gran Canaria.

"Me lo tomo como un partido cualquiera pero en la situación que estamos ahora lo veo como un partido más, en el que jugamos fuera, ante un rival muy duro", comentó el preparador aurinegro acerca de sus sensaciones previas al duelo que tendrá lugar mañana en Las Palmas. Del mismo modo, pretende que sus jugadores le den el mismo rango al encuentro, con el fin de evitar una sobreexcitación que podría ser perjudicial para los suyos. "Hay jugadores que han vivido en el pasado y otros que no. Lo que yo quería es que se entrenaran con normalidad, porque no creo que sea necesario crearles una presión más extra por tratarse de un derbi canario", argumentó.

Katsikaris califica al Herbalife como "un rival muy duro", que "en su cancha es muy difícil de batir". Por lo cual, considera que "tienes que jugar un gran partido para ganar allí". "Tenemos que estar muy duros mentalmente desde el principio y espero un partido muy físico", agregó.

Acerca de las cualidades del conjunto grancanario, el entrenador heleno manifestó que "tiene una plantilla muy profunda, con muchos referentes". Destacó la figura de Albert Oliver, al que dice que conoce bien al haber coincidido con él en el Valencia. "No jugó en Tenerife", recordó, "pero es muy inteligente y es clave para ellos". "Cuando está bien su equipo alcanza otro nivel porque puede anotar y dirigir, además de tener carácter", completó. También señaló a Eulis Báez como otro de sus jugadores más relevantes y de él ensalzó la "intensidad que ofrece tanto en defensa como en ataque". "Es una plantilla de diez u once jugadores con experiencia y tamaño, así que hay que jugar muy cerca del encuentro que hicimos en la primera vuelta en Tenerife contra ellos, que fue de los mejores de la temporada".

Llamó la atención Katsikaris acerca de que en cualquier partido de este tramo de competición, "nunca se sabe lo que puede suceder". "Vemos en la zona baja que cada partido es una final, los de arriba luchan por clasificarse lo más alto posible; luego están los que quieren entrar en play off ; y también los de abajo, que quieren evitar el descenso", agregó. Sobre la cita de mañana, advirtió de que "cada encuentro es diferente, es una prueba de cómo hay que manejar los 40 minutos". A su juicio, "habrá que cuidar los detalles", aparte de afinar en "la preparación, el scauting...". "Requerirá del máximo esfuerzo de todos y habrá que estar preparados mentalmente para afrontar las distintas situaciones que se pueden dar en el partido", puntualizó, antes de indicar que "habrá que llegar con mucha confianza el domingo". Eso sí, sobre todas las cosas, entiende que habrá que estar "muy bien" en defensa, porque eso es lo que "te da la confianza en ataque", declaró.

Confirmó que Tai Odiase, ayer dado de alta, jugadrá el domingo. Espera que aporte "intesidad y rebote" al Iberostar Tenerife, ya que, a su juicio, posee "un físico tremendo". Lo considera "un jugador muy interesante", aunque reconoce que dispone de pocos días para adaptarse al juego de su nuevo equipo. Lo ve como un jugador "muy positivo" y "diferente a Rosco Allen". Por último, Katsikaris elogió a Davin White, quien fue dado de baja para el resto de la campaña al haber sido operado ayer. Del norteamericano dijo que "ha demostrado su cariño por este club, al querer retrasar su intervención para ayudar al equipo".