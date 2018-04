Bryan Acosta revela que podría irse con Honduras en mayo

Bryan Acosta abre los interrogantes. Ayer, en una entrevista concedida al digital eldorsal.com, el hondureño apuntó que hay dos amistosos previstos con su selección y que podría irse convocado, si bien su prioridad es el Tenerife.

Desde que su país quedó apeado del Mundial de Rusia, su objetivo número uno es acabar bien el curso con el representativo. Pero son fechas FIFA y no es seguro que pueda disputar el tramo decisivo de esta temporada con su club. "Todavía no se sabe nada. Hay dos partidos el 28 de mayo y el 2 de junio, pero no nos han dicho nada y está en duda nuestra participación, que dejo en manos de la Federación", indicó. En todo caso, verbalizó que se debe al Tenerife. "Y nos jugamos mucho aquí", puntualizó.