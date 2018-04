Josh Akognon vivirá el domingo su primer derbi canario, un partido que el combo califica como "muy difícil", pero ante el que no se arruga. "Me encantan este tipo de partidos, son los que me han hecho mejor jugador", expresaba ayer. "Las claves serán manejar bien el balón, no tener pérdidas y estar muy bien en defensa. Debemos centrar toda nuestra energía atrás para luego jugar un baloncesto más fácil en nuestros tiros", añadió.