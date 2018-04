Pau Gasol expresa su deseo de seguir en activo "al menos tres o cuatro años más"

Pau Gasol, que ya está de vacaciones tras la eliminación de San Antonio Spurs en los play off de la NBA, ha explicado que a sus 37 años todavía tiene "gasolina en el depósito" y que su idea de futuro es continuar en la élite "al menos tres o cuatro años más". "Tengo gasolina en el depósito y creo que todavía puedo hacer muchas cosas. En mi mente tengo la idea de jugar al menos tres o cuatro años más. A partir de ahí, iremos viendo año a año, tampoco quiero pensar mucho más allá en mi futuro", valoró Gasol tras caer por 4-1 ante Golden State Warriors. De esta forma, el internacional español cerró la decimoséptima temporada de su carrera en la NBA y la segunda con los Spurs. En la primera ronda de play off disputó una media de 18 minutos en los que ha aportado 7,3 puntos, 4,5 rebotes y 2,8 asistencias. "Creo que he completado una temporada bastante buena, he sido eficiente durante los minutos que me han dado", dijo al respecto.