Fotis: "Lo del Fuenla es un tema mental que nos debemos quitar"

Fotis Katsikaris sabe que su equipo no se puede permitir más bajones tras el descanso. Tras el último episodio de desconexión de los suyos este pasado sábado (pasando del +20 al +3 en apenas ocho minutos) el técnico griego está incidiendo en este aspecto para que no se repita en los cinco encuentros que le quedan de liga regular. "Contra el Fuenla hubo los mismos síntomas que contra el Gipuzkoa, y creo que es un tema mental, no físico ni táctico, que nos tenemos que quitar. Hay que hacer las cosas bien y cuidar los detalles cuando tengamos una buena diferencia", señalaba ayer el técnico aurinegro en el programa Buenos Días Canarias de la RTVC. "En un vídeo hemos visto varias cosas del último cuarto que debemos cuidar más porque no hay margen de error", añadía al respecto.

El preparador griego habló sobre la baja definitiva de Davin White, que será operado hoy de la lesión en un dedo que arrastra desde hace tres meses. "Un jugador con sus características es importante para el equipo, porque con su uno contra uno genera juego, penetra y tira, pero este año ha sido muy irregular, solo nos ha podido ayudar en algunos partidos, y lo ha sufrido él y también el resto", comentaba al respecto sobre una situación que se agravó aún más "con la lesión de Richotti". "Hemos tenido altibajos y no hemos podido mantener un equilibrio deseado", dijo en este sentido. Dando por sentado que ganar el domingo en el Gran Canaria Arena será "muy complicado", ya que además los de Maldonado "desearán vencer después del duelo de la primera vuelta", Katsikaris confía en los suyos, a los que ve "con muchas ganas y mentalizados para llegar en la mejor forma posible". Y en este sentido, el heleno espera que los suyos mejoren su versión habitual a domicilio. "Es verdad que nos cuesta ganar más fuera; es un tema mental y debemos creer en nosotros mismos y en nuestras cualidades", dijo.