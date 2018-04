Báez: "Aunque no hay canarios, el orgullo se mantiene"

"Es verdad que ahora no tenemos a un Roberto Guerra o a un Óscar Alvarado. Recuerdo que al que más chinchaba esto del derbi era a Óscar. El tío venía a motivarnos a todos porque es de los que todavía van a Tenerife y no le gusta que le estén diciendo que nos han ganado. Eso es lo único que diría que echo de menos, pero lo que es proteger el orgullo de nuestros fans, siempre estará ahí". Así recordó ayer Eulis Báez, capitán del Herbalife Gran Canaria, la motivación extra que imprimía el canario en la semana previa al duelo ante el CB Canarias. Ya no queda nadie de la casa, pero asegura que ese espíritu se mantiene. Precisamente el dominicano, por aquello de llevar seis temporadas en el Granca, es de los que sienten más el derbi. También Albert Oliver, que lleva cinco. "En el partido de ida, mi familia fue a pasar las vacaciones y mi hija me dijo: 'Me da lo mismo que pierdas contra el Betis en casa, pero no me pierdas en Tenerife'. Así que imagínese cómo lo viven. Además, los profesores de los niños, los vecinos y demás gente te dicen cosas en la semana de los partidos. Somos como de aquí, así que lo vivimos mucho", asegura el base.