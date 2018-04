Ruiz: "Me dolió más la expulsión que el golpe que recibí en la cara"

Carlos Ruiz compareció este martes tras el primer entrenamiento de la semana antes de afrontar el Tenerife este domingo el choque que le enfrentará al Rayo Vallecano y depués del disputado ante el Huesca. En este polémico duelo, el zaguero blanquiazul fue expulsado, a su juicio, injustamente después, incluso, de haber recibido él un golpe que le produjo una herida en su boca que requirió de tres puntos de sutura.

El central del conjunto insular se siente ya recuperado, aunque admitió que se preocupó en un primer instante por lo aparatoso que fue el encontronazo fortuito con su compañero Luis Pérez. "Después del partido tenía el pómulo inflamado y nos asustamos porque fue el mismo que me rompí el año pasado, si bien en la radiografía se descartó que hubiera nada grave. Me tuvieron que dar en la boca dos puntos por dentro y otro por fuera", relató el profesional granadino.

No obstante, reconoció que la expulsión le dolió aún más que el golpe recibido. De hecho, aseguró que nunca le había sucedido algo similar. "Me quedé alucinando cómo me pudo sacar la primera amarilla porque en el momento del impacto, me quedé en el suelo mareado y dolorido, entonces me eché la mano a la boca y lo único que le dije a la linier es que, por favor, me atendieran, que mirara cómo sangraba. Y ahí llegó el árbitro y automáticamente me sacó la tarjeta, lo cual sigo sin entender. Y en la jugada del penalti, en el inicio de la acción, sí que hay un forcejeo, luego nos soltamos, sigue la jugada, él intenta ir a rematar, no llega al balón y señala pena máxima", explicó, para a continuación apuntar que "ahí sabía que sacaría la segunda amarilla porque vi que estaba con muchas ganas de ser protagonista". Abundando en la acción de la primera amonestación que vio, confesó que quizás pudo dirigirse a la asistente en un tono de voz alto, pero considera que "los colegiados deben tener empatía hacia el jugador, que está a muchas pulsaciones, sobre todo cuando no se les ha faltado al respeto, y más cuando encima ha recibido un golpe".

En cuanto a todo lo que sucedió posteriormente, con el incidente del supuesto lanzamiento de un objeto a la asistente Guadalupe Porras, Carlos Ruiz manifestó que "sí se deben intentar evitar esas cosas". Para el defensor andaluz, "fue un partido polémico" y, aunque no cree que de manera premeditada, sí que percibió "ciertas decisiones en las que el árbitro no acertó". "Con todo esto se queda un malestar en el ambiente y pasan cosas. Es una pena que el partido fuese así y sobre todo que no pudiéramos sacar los tres puntos", lamentó.

El jugador tinerfeñista entiende que el colegiado Isidro Díaz de Mera "no midió a los dos equipos por el mismo rasero". Y esto lo argumenta de la siguiente forma: "Lo que no es lógico es que, casi al inicio, habiendo el árbitro parado el juego al caer al suelo un jugador del Huesca cuando nosotros podíamos haber creado una oportunidad, después no lo hiciera conmigo con tanta rapidez".

También denuncia Ruiz, que el trencilla "falseó el acta" en relación con lo que redactó para explicar por qué había mostrado cartulina roja a Raúl Cámara. Díaz de Mera expuso que la expulsión del lateral madrileño se debió a que este "estando en el túnel de vestuarios, tras la suspensión momentánea, se dirigió en varias ocasiones al asistente número uno en los siguientes términos: "Esto es un atraco" con voz en grito a escasos centímetros de su cara". Sin embargo, Ruiz asegura que su compañero "ni siquiera dice lo del atraco" sino algo así como "esto es de traca". Insiste en que "en ningún momento se dirige a ellos ni les insulta ni nada".

El capitán del CD Tenerife, que espera que prosperen los recursos que el club chicharrero ha interpuesto para lograr que le retiren alguna de sus tarjetas y pueda jugar en Vallecas, quiere ahora olvidar cuanto antes lo acontecido en el choque ante el Huesca y confía en que eso "sirva para picar al equipo, para hacerlo más fuerte" y saber "que todavía quedan seis partidos por delante".

El próximo medirá al cuadro chicharrero con el Rayo Vallecano. Carlos Ruiz compartió ayer su fe en que el Tenerife puede ganar ese partido. De ser así, está convencido de que su equipo cobraría "muchísima motivación y confianza para afrontar el resto de partidos". "Ojalá el choque del domingo seriva paara reengancharnos, ya que con los enfrentamientos directos podríamos recortar puntos con los de arriba", indicó.