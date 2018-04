Beirán, pragmático: "Perder no es definitivo, pero sí sería muy difícil"

Javi Beirán tiró de pragmatismo para aferrarse a las pocas opciones de alcanzar el play off que le quedan al Iberostar Tenerife. Ante el derbi del próximo domingo en la pista del Herbalife Gran Canaria, el alero del conjunto aurinegro reconoció ayer en rueda de prensa que "perder no es definitivo, pero sí sería muy difícil luchar por el play off". Tal y como está la clasificación, hacer cuentas, según el jugador, no es lo más acertado.

Para Beirán, llegar al derbi ante el Granca tras la victoria ante el Fuenlabrada "era muy importante". "Es un partido clave, no solo por ser un derbi, sino también porque quedan cinco partidos y estamos fuera de play off. Va ser fundamental lo que nos queda. No dependemos de nosotros. Si perdemos nos distanciaremos mucho del grupo que nos saca dos victorias. Hay que hacer las cosas bien los 40 minutos", resaltó.

Caer en Gran Canaria casi significaría decir adiós a luchar por el título, aunque con matices que son importantes. Según el jugador, "no creo que una derrota sea definitiva. Probablemente lo sea con el Gran Canaria. Queremos alcanzar al UCAM Murcia, que tiene una salida complicada ante el Baskonia. A falta de jugar el derbi, tenemos perdido el average con Unicaja, Fuenlabrada y solo lo tenemos ganado con el UCAM Murcia. No podemos pensar que se acaba aquí y vamos a ir a ganar".

Beirán evita hacer cálculos. A su juicio, son estériles. "No hemos hecho cuentas porque no dependemos de nosotros mismos. No creo que todos ganen los mismos partidos. Hacer cuentas viendo como vienen algunos equipos de abajo y lo bien que están fichando no es acertado. Nosotros sabemos que tenemos dos partidos en casa y tres fuera y excepto el Obradoiro, los demás se están jugando algo. Esto hace que el calendario sea complicado. Perder no es definitivo, pero sí sería muy difícil luchar por el play off. Hay que acabar lo más arriba posible", comentó.

Tampoco son significativos para Beirán los antecedentes ante el Gran Canaria. "El partido del año pasado fue en la primera jornada", recordó. "Han pasado casi dos temporadas y las cosas han cambiado mucho. Es cierto que era la primera vez que ganábamos fuera y eso está en nuestra cabeza. Jugamos bien en la primera vuelta para ganarles de tanta diferencia, pero al final es un derbi".

La ausencia de Rosco Allen obligará a Beirán a jugar más dentro de la pintura, situación que tampoco le es ajena. "He jugado muchos partidos de cuatro en mi carrera", explicó. "Es otra posición y estoy cómodo. Puedo compartirla con Ponitka en ataque y defensa. Ser polivalente es una de mis virtudes y si puedo ayudar al equipo, pues mucho mejor para todos".

Beirán también confía en que Tai Odiase, último fichaje aurinegro y recambio de Allen, pueda incorporarse cuanto antes. "Espero que le dé tiempo a echarnos una mano para el fin de semana, pero si no yo estaré preparado para jugar de cuatro", reconoció.