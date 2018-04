El Tenerife alega por las expulsiones

El CD Tenerife pretende reducir lo que pueda las secuelas que el partido del pasado sábado le ha ocasionado al equipo blanquiazul. Porque no solo sufrió una dolorosa derrota sino que además perdió a dos futbolistas para la próxima jornada. Carlos Ruiz y Raúl Cámara vieron sendas tarjetas rojas, lo que conlleva que ambos serán sancionados con, al menos, un partido de sanción. Sin embargo, en la entidad que preside Miguel Concepción no están de acuerdo con la decisión de expulsar a estos dos futbolistas que el colegiado Isidro Díaz de Mera tomó en ese encuentro.

De ahí que la Secretaría General de la institución chicharrera tenga previsto enviar hoy a la Real Federación Española de Fútbol las correspondientes alegaciones a lo que el colegiado castellano-manchego redactó en el acta. Al margen de aportar documentación gráfica, el club insular envía todo tipo de argumentos para demostrar que Díaz de Mera pudo equivocarse en algunas de sus apreciaciones.

El CD Tenerife expone en sus alegaciones que Carlos Ruiz no fue merecedor de la segunda cartulina amarilla, lo cual acompaña de un vídeo en el que parece que el defensor blanquiazul no llegó a derribar a Cucho en la jugada que, en el choque del pasado sábado, supuso el penalti y la segunda tarjeta amarilla para el granadino. Tampoco están conformes en la entidad isleña con la primera de las dos cartulinas que ve Ruiz, ya que consideran que su reacción, tras sufrir una herida que luego requirió tres puntos de sutura, fue lógica y natural, si bien no ven ahí posibilidades de que prospere un recurso.

También ha decidido el Tenerife recurrir la expulsión de Raúl Cámara. Según recoge el acta del partido, el zaguero madrileño, que no había participado aún en el enfrentamiento, vio la cartulina roja por el siguiente motivo: "Estando en el túnel de vestuarios cuando nos disponíamos a salir al terreno de juego, tras la suspensión momentánea, se dirigió en varias ocasiones al asistente número uno en los siguientes términos: "Esto es un atraco" con voz en grito a escasos centímetros de su cara". Además, en el apartado "Otras incidencias" se añade que Cámara, tras los hechos descritos anteriormente, "se dirigió al cuarto árbitro en los siguientes términos: "esto es un puto atraco, me cago en la puta".

En el Tenerife mantienen que esta versión no se ajusta a la realidad y que en ningún momento su jugador pronunció la palabra "atraco", ya que lo que sí dijo, en cambio, el lateral capitalino fue algo parecido a "vaya traca habéis liado". El objetivo del club en este caso concreto es convencer al Comité de Competición de que se incluya todo lo que se denuncia de Cámara en una sola acción y no en dos, tal y como se refleja en el acta del partido. De no prosperar las alegaciones del club, Etxeberria perdería a Carlos Ruiz y a Cámara para el duelo del domingo en Vallecas.