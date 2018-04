"Tai Odiase es muy físico y atlético; posee unos muelles brutales"

El sábado por la noche, justo tras la victoria ante el Fuenlabrada, el Iberostar Tenerife anunciaba el fichaje de Tai Odiase. Una noticia que sorprendía por el momento, pero sobre todo por las características del jugador. Y es que el conjunto aurinegro acostumbra a fichar sobre seguro, a jugadores con experiencia en la ACB y, en el peor de los casos, con una cierta trayectoria en el basket europeo. No es el caso del recambio de Rosco Allen, del que, a sus 22 años y recién salido de una universidad sin relumbrón, apenas se tienen referencia en la Isla. Ni el propio Katsikaris se atrevió a decir lo que puede aportar al equipo en la parcela ofensiva. Para conocer un poco más a Odiase, La Opinión de Tenerife se puso en contacto con Gonzalo Bedía un gijonés residente en Saint Louis (Missouri), analista NCAA para la web Basketball Player Media ( bplayermedia.com). "Es un jugador muy físico y atlético, que posee unos brazos larguísimos y con un perfil totalmente defensivo, aunque no tiene muchos recursos cerca del aro", apunta inicialmente esta fuente.

Odiase, según Bedía, era el " stopper de los Flames", la denominación por la que se conoce al equipo de la Universidad de Illinois. "Entiendo que llega a la ACB para sacar provecho de ese perfil defensivo, toda vez que está entre los 50 máximos taponadores de la historia de la NCAA", comenta Gonzalo, que a la envergadura de brazos que posee, añade "un buen timing para saltar" y "unos muelles brutales cuando se eleva y que le permiten quedarse suspendido en el aire. Es habitual verle protagonizando alley oops". En el otro lado de la cancha, "su mayor aportación suele ser mediante el pick and roll, un movimiento que lo juega bastante bien. Cerca del aro es muy eficaz porque además no se anda con ninguna complicación porque desde que tiene la ocasión la mete para abajo", comenta. En este sentido, otro de los aspectos a destacar de Tai es que "cerca de la canasta le da igual finalizar con una mano que con la otra". Eso sí, en el debe del nuevo jugador canarista habría que resaltar que "de espaldas al aro no posee mucho repertorio", lo mismo que "de frente a media distancia". "Lo lógico es que salga desde el banco para aportar defensa e intimidar, y aunque personalmente creo que todavía está algo verde para la ACB sobre todo en ataque, si se le pide lo que sabe hacer, lo hará", añade finalmente Gonzalo Bedía.