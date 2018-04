Pérez Lima: "Hay árbitros que no saben gestionar en un partido"

Manuel Ángel Pérez Lima, exárbitro tinerfeño de Primera División, recurrió inmediatamente después de que acabara el Tenerife-Huesca del sábado a su cuenta personal de Facebook y Twitter para denunciar la agresión a la asistente Guadalupe Porras. Y lo hizo en los siguientes términos: "Es inaceptable lo sucedido. Una afición ejemplar no puede quedar señalada por la presencia de un energúmeno disfrazado de aficionado. Sólo espero que caiga todo el peso de la ley sobre este golfo".

Pese a que el excolegiado nacido en La Orotava se ha caracterizado siempre por salir en defensa de los que ejercen ahora la que fuera su profesión, no deja de reconocer que la actuación de Isidro Díaz de Mera no fue afortunada. De hecho, opina que no supo llevar el partido. A juicio de Pérez Lima, "los errores en el fútbol son parte del mismo y el árbitro los cometió". Sin embargo, asegura que lo que más le preocupa es que "los árbitros que están llegando no saben gestionar grupos ni controlar situaciones complicadas". "Se limitan a tirar de lo que está tipificado y eso no vale. Tienes que entender, por ejemplo, que cuando un jugador tiene sangre en la boca reaccione de una manera algo brusca", agregó.

Del mismo modo, el autor del libro Saca tu alma de árbitro quiso también dejar claro que "el Tenerife no ha sabido controlar la situación". Dijo que Díaz de Mera "ha estado mal" pero que también lo estuvo el conjunto blanquiazul. "El equipo perdió la concentración y se fue a por el colegiado y eso tampoco lo puede hacer un conjunto profesional. Para mí tanto el árbitro como el CD Tenerife estuvieron en el mismo estado emocional, lo que luego supo aprovechar el Huesca", añadió.

De lo acontecido en el minuto 83 de partido, Pére Lima comentó lo siguiente: "Cada árbitro es un mundo. La lectura que hago es que la asistente recibe un impacto y en ese momento se produce una humillación hacia esa persona y yo personalmente creo que el árbitro obró correctamente porque fue al vestuario y esperó a que la compañera se recuperara, no física sino anímicamente, que es lo importante. Está claro que si la asistente no llega a encontrarse con fuerzas para seguir no se hubiera reanudado el encuentro. El colegiado hizo bien en continuar la contienda porque no es conveniente para el calendario tan apretado que hay en Segunda División tener que volver los equipos a presentarse para disputar los minutos que faltaban".

Pese a ello, el extrencilla norteño admitió que él nunca fue partidario de reanudar los partidos una vez que se hubiera retirado a la caseta como consecuencia de una agresión a algún miembro del trío arbitral. Por último, manifestó que este episodio no puede empañar la buena reputación de la afición blanquiazul, la cual considera "maravillosa". "No es justo que toda una hinchada pague por una persona que no ha sabido comportarse", completó Pérez Lima.