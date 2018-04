Los rivales directos no aflojan

Jornada a medias para el Iberostar Tenerife. Si en semanas pasadas el conjunto aurinegro había visto como sus derrotas ante Unicaja, Gipuzkoa y Baskonia se veían atenuadas por los tropiezos de otros rivales directos, este fin de semana la tendencia se ha invertid por completo. Así, la victoria de los de Fotis Katsikaris ante el Montakit Fuenlabrada (otro de los conjuntos que lucha por ser al menos octavo), se vio medio lastrada por los triunfos de los demás rivales directos, toda vez que Andorra, Gran Canaria y Murcia también sacaron adelante sus respectivos compromisos. De esta forma, los isleños se mantienen muy vivos en esa pugna por el play off, pero viendo como se ha consumido una jornada más del calendario.

Los laguneros siguen siendo décimos, igualados ya con el Fuenlabrada (pero al que no superan tras no haberle recuperado el average particular), pero todavía a un triunfo del UCAM Murcia, que doblegó a un renovado Tecnyconta Zaragoza que solo aguantó hasta el descanso. Ya con dos victorias de ventaja aparecen, entre otros, el Herbalife Gran Canaria -próximo rival- y el Andorra. Los del Principado (que además le tienen ganado el average al cuadro lagunero) supieron levantar una desventaja de 11 tantos para imponerse finalmente por 10 en Miribilla ante el Bilbao. Algo parecido hizo el Granca, que llegó a ir perdiendo por 12 tantos en la cancha del Real Betis y acabó ganando de una manera agónica pese a que los sevillanos dispusieron en los últimos diez segundos de hasta tres tiros para imponerse. Una victoria canarista el domingo en el Gran Canaria Arena aumentaría sus opciones de alcanzar a los claretianos al término de la fase regular, toda vez que los de Katsikaris ya ganaron en el Santiago Martín por 21 puntos. En ese pelotón de 17 triunfos también se ha quedado el Unicaja, si bien los malagueños se antojan, sobre el papel, inalcanzables, ya al margen de los dos triunfos de renta también cuentan con el average particular a su favor.

Pero es que la victoria canarista del sábado también vino acompañada por la confirmación de la reacción del Estudiantes. Los del Ramiro vencieron al Obradoiro en lo que es su quinta victoria en los últimos seis partidos, lo que les deja con 14 victorias. Ya salvados y sin presión alguna, los colegiales deben jugar todavía contra el UCAM Murcia y el propio Iberostar Tenerife. Ganar estos dos encuentros les daría todavía algunas opciones de soñar con algo grande.