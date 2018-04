El camino hacia un milagro posible

Las opciones del CD Tenerife de clasificarse para los play off de ascenso no se han agotado por completo, si bien se han minimizado de manera considerable. Las dos derrotas consecutivas que ha encajado en las últimas jornadas el conjunto blanquiazul lo han dejado casi a expensas de un milagro para lograr su objetivo. Prácticamente, ya no hay margen de error, de ahí que los de Josebe Etxeberria tengan que ganar cinco de los seis partidos que le restan por disputar para aspirar con ciertas garantías a acabar entre los seis primeros.

No obstante, los resultados que se den de aquí al final del campeonato determinarán si al Tenerife le puede valer con cuatro triunfos y algún empate o si eso sería insuficiente, a tenor de los puntos que vayan sumando los equipos implicados en la lucha por hacerse con una de esas plazas que habilitan para disputar la fase de ascenso a Primera División.

Por tanto, todo hace indicar que una derrota este próximo domingo en Vallecas daría al traste con las pretensiones de una escuadra insular que no ha de abandonar su filosofía de centrarse exclusivamente en su partido más próximo pero que sí han de ser conscientes su jugadores y técnicos que no pueden permitirse más tropiezos. A pesar del golpe anímico quesupuso la derrota -y la forma en la que se produjo- ante el Huesca, los profesionales tinerfeñistas no arrojan la toalla y quieren mantener la fe en que aún están a tiempo de alcanzar su meta.

Existen motivos para creer en lo que para otros es ya una quimera. Y a eso pretenden aferrarse los más optimistas. El equipo ya fue capaz de cosechar recientemente cuatro victorias y un empate en cinco jornadas consecutivas, coincidiendo con la llegada a su banquillo de Joseba Etxeberria. Desde la vigésimosexta entrega hasta la trigésima, el cuadro chicharrero venció a Córdoba, Nástic, Lugo y Oviedo, además de igualar con el Alcorcón. Eso sí, entre los rivales a los que deberá enfrentarse aún se encuentran tres que le superan en la clasificación.

Sin embargo, los equipos con los que se batirán el cobre por apoderarse de una de esas cuatro plazas de play off, también deberán afrontar encuentros trascendentes con rivales directos. Por otro lado, el Tenerife se encuentra a seis puntos del cuarto, quinto y sexto lugar. El Cádiz atesora en estos momentos uno de esos puestos. Al margen de tener que medirse al representativo, este es el único de los implicados que jugará cuatro de los seis choques que le restan lejos del Carranza.

En lo que falta por completarse del campeonato se celebrarán numerosos duelos directos entre los principales candidatos a clasificarse para el play off. Y de estos equipos el Tenerife les tiene ganado de momento el golaverage particular a Oviedo y a Osasuna, además del general al Zaragoza.