Triunfo vital, pero sin la guinda

Victoria, fin a la racha negativa y recuperación de posiciones en la dura carrera hacia el play off. El Iberostar Tenerife sacó adelante un compromiso clave ante el Fuenlabrada, rival directo en la lucha por los ocho primeros puestos y al que, por momentos, echó fuera de la cancha gracias a una gran defensa y a un fluido juego en ataque que le permitió disponer de una renta de hasta 20 puntos (61-41). Pero de una forma muy similar a lo sucedido apenas 10 días antes contra el Gipuzkoa, el cuadro isleño se bloqueó, dejo de tener fluidez en la parcela ofensiva y no supo contener la reacción de los del Che García. Poco a poco, los fuenlabreños fueron recortando su desventaja para situarse a solo tres puntos (74-71, 38'). Afortunadamente, y una vez que el average pareció ya perdido, el cuadro lagunero no terminó de desesperarse y amarró una victoria que puede valer su peso en oro de aquí a unas semanas. El no haber remontado el -11 de la primera vuelta deja a los de Katsikaris, por ahora, como un rey sin corona.

El Iberostar se agarró de entrada a Fran Vázquez, el principal beneficiado de los cambios defensivos que dejaban sobre el gallego a Eyenga mientras Ponitka trataba de romper a Olaseni. El de Chantada resolvió bien palmeando o pivotando (9-5). Al interior aurinegro se unió Akognon (desde el perímetro y penetrando) e igualmente un casi total control del rebote (14 a 7 al final del primer cuarto). Esta superioridad y aportación más colectiva de los locales se veía algo contrarrestada por la excesiva aceleración de Ponitka (1/5 en tiros de campo), el flojo porcentaje en el tiro exterior (0/5 tras el triples inicial de Akognon) y algún chispazo que otro de los visitantes. Así, con Tobey manteniendo el nivel en la rotación interior, los de Katsikaris no consiguieron romper el duelo de inicio, pero sí amasar una renta reconfortante (15-8 y 20-14).

Las sensaciones, sin embargo, eran aún mejores que lo que reflejaba el electrónico. Y esa impresión empezó a plasmarse en el arranque del segundo curto. Un tapón de Niang, Beirán posteando a Cruz y un par de acciones cerca del aro y otra desde el 6,75 de Abromaitis, y la renta se había disparado hasta los 15 (31-16) en apenas tres minutos y medio. Ni el tiempo muerto del Che García tras solo 58 segundos de juego, sabedor de que las sensaciones no eran las mejores para los suyos, detuvo la progresión aurinegra.

Los isleños seguían dominando el rebote (23 a 12 al descanso), producían más en el interior, estaban sabiendo conjugar la disposición táctica de un quinteto del Fuenlabrada sin un cinco nato, y ataban en corto a Popovic (tres puntos en dos cuartos); todo dentro de unas notables prestaciones defensivas, permitiendo apenas un puñado de tiros fáciles a su oponente. Pero especialmente el de los 20 primeros minutos había sido un Iberostar coral. Detrás, y delante. Con nueve jugadores anotando al descanso, y con 23 puntos procedentes desde el banquillo, frente a los 11 de su oponente. Por ahora, average incluido, todo marchaba rodado? pero con el recuerdo de lo ocurrido hace apenas 10 días ante el Gipuzkoa, cuando los de Katsikaris dilapidaron una renta de 21 tantos al descanso.

Pero lejos de revivir fantasmas no lejanos (y pese al triple inicial de Rupnik para el 45-34), el cuadro lagunero mantuvo su identidad y su intensidad. Entregados atrás, los aurinegros casi calcaron la fórmula con la que empezaron a poner tierra de por medio en el inicio del choque: los puntos de Akognon o bien dar con Vázquez en el interior aprovechando el cambio en las marcas. El de Chantada volvió a ponerse las botas con ocho puntos en poco más de cuatro minutos, lo que unido a los seis del combo norteamericano dispararon la renta del Iberostar hasta a veintena (61-41, 28'). Por diferencia en el marcador y por sensaciones no daba la impresión de que el choque se pudiera escapar, menos aún cuando Akognon respondía con un triple a una tímida reacción del cuadro visitante (64-46, 29').

Con el triunfo, sobre el papel, a buen recaudo (65-48, 30') el siguiente objetivo estaba fijado en tratar de darle la vuelta al average particular, cifrado en un -11. Sin embargo, la puesta en escena canarista en el cuarto acto dejó mucho que desear. Bloqueado en ataque (errores desde fuera, pérdidas e incluso bandejas falladas) por mucho que Ponitka trato de salir al rescate, detrás, los aurinegros fueron más blandos que nunca, permitiendo triples de los madrileños y siendo incapaces de frenar la verticalidad y la incidencia en el rebote ni de O'Leary ni de Eyenga.

Presionado y casi desesperado a la salida del balón, el Iberostar había pasado de un +20 (61-41) a un escaso +5 (72-67) en apenas ocho minutos. De nuevo maniatados, a los de Katsikaris les había entrado el miedo a ganar, con el agravante de que por delante quedaba más de medio periodo y que, teóricamente, los argumentos del Fuenla eran más y mayores que los ostentados por el Gipuzkoa en el anterior derrumbe canarista. Los visitantes llegaron a dejar su desventaja en tres puntos tras palmeo de O'Leary (74-71, 37').

Ahí a los laguneros no les quedó otra en ese momento tan delicado, que ponerse el mono de trabajo para no ver como otro encuentro se le iba por la borda. Así, de libre en libre, y con un par de acciones en los dos lados de la cancha de Tobey, los aurinegros lograron al menos guarecer su renta (78-73). Sendos errores desde el 6,75 de Cruz y O'Leary evitaron un susto mayor, hasta que de nuevo Tobey, con un rebote ofensivo que derivó en una antideportiva a 13 segundos de la conclusión, certificaron la victoria canarista. Un triunfo balsámico, el de los aurinegros, que le sirve para seguir muy vivo en la lucha por el play off, pero que le deja con cierto regusto al no poder llevarse también un average particular que tenía más que encarrilado al final del tercer cuarto.