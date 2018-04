"El Tenerife se vio condicionado por la expulsión de Ruiz"

El Huesca se fue a dormir como provisional líder de Segunda, una excepcional noticia para un equipo que había pasado hasta ocho jornadas seguidas sin conocer el triunfo. "Es una gran victoria", destacó su entrenador. "La primera parte fue para el Tenerife y la segunda para nosotros, estando ellos muy condicionados por la expulsión de Carlos Ruiz", comentó Joan Francesc Ferrer, Rubi.

"Todo ha sido extraño, lo que ha pasado. Pero hemos dado muestras de tener gran confianza de cara a portería. Hemos anotado hasta cuatro goles fuera de casa, que no es fácil, y ahora espero que sigamos así", sugirió.

Sobre las jugadas polémicas, no quiso opinar. "Con todo lo que ha pasado ni he preguntado, ni he visto nada". Y en cuanto a la detención del juego por la agresión a la asistencia del árbitro, remarcó que "es la primera vez" que le pasaba algo así. "Por el error de una persona, la afición no se puede llevar ningún reproche; todos sabemos que la del Tenerife es una gran afición", finalizó.