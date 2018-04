Nadal arrolla a Nishikori y logra su undécimo Masters de Montecarlo

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, se ha proclamado este domingo campeón del torneo de Montecarlo, tercer Masters 1.000 de la temporada, al imponerse en la final al japonés Kei Nishikori (6-3, 6-2), un resultado que le permite alzar su undécimo título en el Principado, donde ha arrollado sin ceder ningún set.



De esta manera, Nadal suma un nuevo entorchado a los conseguidos en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 y 2017. Además, el balear conquista su título número 76 en el circuito, 31º de Masters 1.000, e inicia de la mejor forma la temporada de tierra, en la que aspira a los títulos de Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros.





"I'm happy to see you again playing well."



Lovely words from @RafaelNadal to @keinishikori ??#RolexMCMasters pic.twitter.com/os71OQfEql