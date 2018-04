"Lo importante es que ganamos y por eso felicito al equipo"

Como si se hubiera quitado un peso de encima con la victoria de los suyos compareció en sala de prensa Fotis Katsikaris. "Creo que hemos demostrado en 30 minutos un juego muy serio, con una muy buena defensa, sobre todo de los jugadores que generan y que son referentes para ellos, Cruz y Popovic, pero desafortunadamente en el último cuarto perdimos un poquito la concentración, ellos metieron dos triples muy importante, perdimos un poco los rebotes ofensivos? Lástima que pudimos tener también el average, pero como ya había dicho en la previa lo más importante es que ganamos, y por eso hay que felicitar al equipo porque han hecho un gran esfuerzo en los dos lados", expresó a modo de balance el preparador heleno. "El objetivo era ganar y lo hemos conseguido, y en ese sentido quiero agradecer al público que ha estado con nosotros hasya el último segundo porque ha sido clave que los jugadores, en los momentos complicados, sintieran la confianza que le mandaban desde la grada", añadió en este sentido.

Al ser cuestionado por la renta de 20 puntos desperdiciada por los suyos, Katsikaris contestó que "no es el primer partido que se ve así" antes de resaltar que "después de tres derrotas consecutivas el reto era ganar" y más a un "equipo difícil, que ha reaccionado, ha subido la intensidad en todo el campo? Nosotros tuvimos tres o cuatro triples abiertos para irnos de 20 o más puntos, pero los fallamos y ellos si los metieron". "Es una lástima, sí, pero si te dicen antes del partido que vas a ganar por un punto, yo lo cojo y no juego? porque necesitábamos ganar, no por otra cosa", explicó a modo de elucubración. El entrenador canarista también quiso exculpar a los jugadores que estaban en cancha cuando el Fuenla remontó, porque "esas cosas, como algunos fallos o despistes, pasan".

Según Katsikaris, el haber roto la racha de tres derrotas no es sinónimo de ir más liberados de cara a un futuro más inmediato. "No. Tenemos que seguir con la presión que nos corresponde en base a la situación en la que nos encontramos. Es una buena presión que nos obliga a estar atentos y no relajarnos, porque no tenemos ningún derecho para relajarnos. Es la presión necesaria que necesita un equipo como el nuestro", argumentaba el ateniense, que también se queda con "lo positivo de haber visto una faceta de Josh leyendo bien los bloqueos directos y las continuaciones", al margen de que "el equipo otra vez ha recuperado su buena cara", pero no esconde "que por delante queda mucho trabajo" para llegar bien al derbi del próximo domingo.