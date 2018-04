El Dimurol pierde el primer asalto

El CV Fachadas Dimurol Libby´s no pudo iniciar su andadura por la gran final de la Liga Iberdrola de la forma deseada tras tropezar ayer ante el Minis de Arluy VB Logroño por 3-1. Sin tiempo para lamentaciones, la escuadra canaria regresará hoy al pabellón de Lobete (11:00 horas) con la intención de plantarle cara al vigente campeón liguero, de la Copa de la Reina y Supercopa, y demostrar así su ilusión y lucha por el título de la máxima categoría.

Pese a que las pupilas David Martín salieron decididas a la pista riojana, un confiado Minis de Arluy VB Logroño tomó rápido el control del encuentro (10-7). Los fallos en el servicio blanquiazul y los errores no forzados del Dimurol Libby´s no ayudaron para frenar a un acertado conjunto riojano que, con Daniele da Silva a la cabeza, no dudó en ganar terreno (20-12). El efectivo trabajo, tanto en ataque como en bloqueo de las locales, terminó decantando la primera balanza por 25-17.

Sin amilanarse, el equipo canario encaró el segundo set con más fuerza y concentración (11-8). La incansable lucha del Dimurol Libby´s, con el liderazgo en ataque de Patricia Suárez y la brillante defensa de Laura Naranjo, trasladó al equipo tinerfeño a llevar la voz cantante durante la segunda mitad del set (16-19). Una vez más, la aportación de Mame Diouf y Marisa Fernández como muro infranqueable, valió al Dimurol Libby´s para adjudicarse el segundo parcial (23-25).

La reacción del Minis Arluy VB Logroño en el siguiente periodo fue inmediata, abriendo una gran brecha en el marcador (12-4). David Martín quiso buscar una solución y pudo contar con la ayuda de Kyra Holt para coger aire en el marcador (20-14). No obstante, el Minis de Arluy, a través de una sobresaliente Fernanda Gritzbach en red, impidió cualquier acción de las visitantes y se puso por delante en el marcador general (25-15).

Con la intención de poner entre las cuerdas al rival riojano, el Dimurol Libby's tiró de casta para afrontar el cuarto set (6-6). El notable esfuerzo de las blanquiazules, gracias a la efectividad en el saque de Miroslava Kijaková y el ataque de Kyra Holt, no fue suficiente ante un potente Minis de Arluy en los momentos decisivos, que logró cerrar el choque por 25-21 y sumar la primera victoria del play-off final de la Superliga.