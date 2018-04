"En estas condiciones es muy difícil ganar, pero hay imágenes"

El muy controvertido arbitraje de Díaz de Mera Estremeros copó prácticamente toda la comparecencia ante la prensa de Joseba Etxeberria, quien también quiso hacer autocrítica y reseñar que el equipo no compareció como debía a los segundos 45 minutos. En todo caso, argumentó que "en estas condiciones, era muy difícil ganar pero afortunadamente hay imágenes y todos puedan verlas". Se refería el de Elgoibar a un cúmulo de decisiones que perjudicaron gravemente los intereses del representativo. Entre ellas, hizo referencia a un penalti no pitado en área oscense y a la expulsión por doble amarilla de Carlos Ruiz.

"Ha sido un partido extraño, en donde ha habido de todo. Hemos perdido un encuentro en el que con once jugadores hemos sido mejores. Hasta la expulsión, el juego del equipo me estaba encantando y me estaba transmitiendo mucha seguridad", destacó. "Luego intentamos ajustar cosas con diez, y no fuimos contundentes cuando había que serlo", lamentó.

Para Etxeberria, fue clave la expulsión de Carlos Ruiz, que se produce por dos amarillas (una por protestar y la segunda por el penalti). "Tenemos un jugador expulsado ahora mismo en el hospital. No sé lo que le ha dicho a la linier como para que se lleve amarilla después de recibir un golpe que ha sido tremendo. He visto varias veces las imágenes, y no termino de entenderlas. Nos quedamos con uno menos y era lógico que lo pagásemos ante un rival poderoso, que además metió una marcha más", relató el guipuzcoano. A renglón seguido, se le preguntó por la permuta que introdujo al intermedio. "El primer tiempo lo acabamos bien, por la inercia que llevábamos. Metí a Jorge para reforzar la defensa y así dejar en su sitio a Alberto, pero ellos tienen calidad y nos han hecho mucho daño en la segunda parte", describió el entrenador.

Según Etxeberria, esta segunda derrota consecutiva "es un paso atrás, aunque los partidos de León y el de hoy [por ayer] sean diferentes, Vamos a seguir, estamos tocados, hay indignación en el vestuario, pero hay que recomponerse porque tenemos que jugar otro partido complicado ante el Rayo. Vallecas es de los campos más difíciles de la categoría y nos exigirán mucho para ganar allí", completó.

Su rueda de prensa dio para mucho más. Por ejemplo, para confirmar que Juan Villar había recibido un aparatoso golpe en la misma zona que tenía lesionada. "En el tobillo", precisó Etxeberria, quien espera "que no sea mucho" y que el onubense pueda estar disponible para el siguiente compromiso liguero de los blanquiazules.

Habló el entrenador también del monedazo a la asistente del árbitro. "Son escenas que no nos gustan, que deberían estar fuera de la fiesta del fútbol", apuntó el técnico, quien antes había verbalizado que "el espectáculo habría sido bien diferente" si no se hubiesen producido tantas circunstancias anómalas como se sucedieron durante el encuentro.

Por otro lado, respondió sobre el gris partido de Jorge Sáenz. "Todos entramos fríos a las egunda mitad, no solo Jorge. El Huesca metió una marcha más y se ha volcado con un jugador más", comentó. Por último, explicó cómo vivió los momentos en los que parecía peligrar la reanudación del encuentro, que quedó detenido por decisión arbitral. "Me dijeron que suspendían el encuentro, pero parecía que el impacto no era gran cosa y se reanudó. Es una pena que todo haya ocurrido porque el partido estaba precioso. También expulsaron a Cámara [en el banquillo] y no sabemos porqué", adujo.

"Pasaron demasiadas cosas que nos van de las manos", fue otro de los mensajes de Etxeberria, a quien el envite de ayer en el Heliodoro privó de prolongar su excelente racha en el recinto capitalino, donde había concatenado cinco triunfos consecutivos desde su incorporación al cargo. La de ayer contra el Huesca, que durmió líder, es la primera derrota del vasco en el estadio de la calle San Sebastián.