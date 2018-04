El Tenerife quiere subirse al carro

En pleno debate sobre los aficionados que se suben al carro cuando los resultados acompañan y las promociones abaratan las entradas, el que realmente quiere auparse al vagón de los elegidos es el Tenerife (hoy, 19:00 horas), en un partido crucial para sus aspiraciones de disputar el play off.

El descalabro de León, donde el representativo encajó tres goles en 37 minutos, deja a los de Etxeberria sin margen de error. Un nuevo tropiezo les apearía de la puja por los la promoción, cuya frontera está ahora a cuatro puntos. Los blanquiazules necesitan ganar y esperar fallos ajenos, pero cualquier escenario feliz pasa por un resultado positivo en la primera de las últimas cuatro finales en casa.

Los locales apelan a su fiabilidad en el Heliodoro, donde Etxeberria ha canjeado todos sus partidos por triunfos (ante Córdoba, Lugo, Real Oviedo, Lorca y Sevilla Atlético). Pero tal vez la prueba de hoy sea la más exigente de todas. Viene el Huesca, tercero en la clasificación y espoleado por la corriente optimista en la que se ha instalado tras ganar el lunes. La remontada al Barça B sirvió a los de Rubi para quebrar una racha de ocho partidos consecutivos sin victoria. Y para volver a creer en el ascenso directo, que tienen a tiro de piedra.

Los aragoneses han dejado de ser el ciclón que engulló al Tenerife en la primera vuelta (3-0 en El Alcoraz) y que sumó hasta 11 puntos de ventaja respecto al tercer clasificado, entonces el Rayo, en el transcurso de la segunda ronda del campeonato. La ausencia por algún tiempo de Cucho Hernández, su hombre más determinante, les hizo flaquear; pero sobre todo queda la impresión de que la liga se les está haciendo larga. Su presencia en la promoción está casi asegurada, pero quieren todavía más.

En ocasiones especiales como ésta, el efecto Heliodoro ha de notarse más que nunca. El club ha propuesto una fan zone desde las 13:00 horas para calentar motores y envolver el partido de la atmósfera más adecuada. No es probable que se bata el registro de la última vez (19.131 asistentes frente al filial del Sevilla) pero sí habrá un buen ambiente para acercar al Tenerife a los tres puntos.

En el once, no hay dudas respecto del regreso de Aveldaño en el sitio de Jorge, pues el primero ha ofrecido sobradas muestras de fiabilidad y las apariciones del canterano han coincidido con dos derrotas (Numancia y Cultural). También podrían darse cambios en la delantera si lo permitiera la disponibilidad de Juan Villar, que empezó la semana entre algodones pero ya se entrena al ritmo de sus compañeros. El que no jugará es Aitor Sanz, que suma otro partido más en el dique seco.