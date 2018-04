Katsikaris: "Debemos controlar las emociones en este partido"

Fotis Katsikaris confesó ayer que ayer que en el Iberostar Tenerife son todos plenamente conscientes de lo que se juegan en el partido de esta tarde. "Tenemos un reto por delante muy bonito, jugamos en casa, nuestra afición va a estar ayudando como siempre y espero el pabellón lleno", expresaba el técnico del conjunto aurinegro.

Un preparador griego que apela a que los suyos sepan "controlar las emociones de cara al marcador". "Va a ser un partido larguísimo y no quiero que si en algún momento no van bien las cosas que nos vengamos abajo, o al contrario, que nos relajemos. Es una prueba muy buena para todos, sobre todo para los jugadores y solo hay un objetivo, ganar como sea", agregó. Katsikaris entiende que en el cita de hoy sus hombres deben "defender a tope", porque considera que no hacerlo como en los dos últimos partidos. Explicó que "la defensa no va a ser tan táctica porque ellos juegan mucho uno contra uno". "Así que debemos parar a Popovic, sobre todo, también a Eyenga, que es un atleta tremendo. Hay que estar bien preparados para minimizar su anotación y controlar el rebote también", añadió.

El entrenador del Iberostar Tenerife no le otorga gran relevancia a las rachas de los equipos a los que se enfrenta y menos cuando se trata del Fuenlabrada, el cual, a su juicio, posee "jugadores veteranos que saben perfecamente cómo va esto". Manifestó al respecto que "los equipos siempre atraviesan por buenos y malos momentos", para decir a continuación que "ellos también son conscientes de que deben romper esa racha (de cinco partidos sin ganar)"; por lo que espera "un Fuenlabrada que vendrá a luchar y hará que el partido sea complicadísimo".

Resaltó que el cuadro canarista ha "preparado su mejor versión posible" para enfrentarse al Fuenlabrada. De los madrileños destaca a Popovic y Paco Cruz, dos jugadores, en su opinión, "con mucho talento y anotación". Para el técnico heleno "lo que hace diferente al Fuenlabrada del resto de equipos es "cuando juega con un quinteto bajo". Y ahí es cuando asegura que el Iberostar debe "hacer un esfuerzo grande en defensa". Por último, reconoció que la búsqueda del sustituto del lesionado Rosco Allen "está complicada", ya que, según Katsikaris, el mercado en esa posición de cuatro es corto en Europa y en el ámbito cotonou.