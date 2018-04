Mula se reincorpora al trabajo y Villar ya se entrena con normalidad

Pese a que varios futbolistas del CD Tenerife continúan en la enfermería, no todo son noticias negativas en ese sentido. Porque Álex Mula se reincorporó ayer al trabajo, después de que el día anterior no pudiera ejercitarse como consecuencia del proceso viral que le afectó. El interior cedido por el Málaga se entrenó con total normalidad y todo hace indicar que no corre peligro alguno su concurso en el choque de mañana.

Otro que también trabajó como uno más con el grupo fue Juan Villar. El atacante blanquiazul, que esta temporada está viviendo un auténtico calvario por culpa de las numerosas lesiones que ha padecido, se entrenó sin ningún tipo de problema y puede que mañana vuelva a disputar un partido con su equipo después de seis jornadas en el dique seco.

Los que no podrán reaparecer en el duelo ante el Huesca son, además de Samuele Longo, Aitor Sanz, Samuel Camille y Tayron, todos con problemas físicos desde al menos hace dos jornadas. Tampoco han podido trabajar con el grupo el meta Ángel Galván y Brian Martín.