Una gran intensidad, pero con control

La defensa del Montakit Fuenlabrada, rival mañana del Iberostar Tenerife, no es la que menos puntos encaja de la Liga Endesa después de 28 jornadas. Recibe casi 82 tantos de media. Sin embargo, si hay una cualidad por la que destaca el conjunto madrileño es por la intensidad y coraje que le pone a cada una de sus acciones; en ataque y sobre todo en su propio lado de la cancha. Esa actividad defensiva no se traduce en demasiadas recuperaciones, ya que de hecho los del Che García son el conjunto que menos balones roba (solo 4,93 por duelo), pero en cambio sí se evidencia en una cierta contundencia para no permitir ningún tipo de concesiones. Así, el Fuenla es el equipo que más faltas comete de toda la competición (24,07 por encuentro), paradójicamente un factor que en no pocas ocasiones, por defecto, le ha jugado una mala pasada al Iberostar Tenerife.

Sin disponer de un fondo de armario demasiado grande (solo 10 jugadores tienen ahora un cierto protagonismo a la espera de la recuperación de Sekulic), lo más lógico es que esa querencia por las personales condicione a los madrileños en los epílogos de los encuentros y, más aún, en finales apretados. De hecho, en 12 de sus 28 choques los del Che se han ido por encima de las 25 faltas. Pero curiosamente este elevado número de infracciones esconde un enorme equilibrio y control para no alcanzar la quinta y ver mermada por completo su rotación. Así, solo en nueve partidos los fuenlabreños han visto como uno de sus hombres dejaba la cancha antes de tiempo. En total, trece eliminados.

Los números del Iberostar

Estas cifras contrastan con la de los otros dos conjuntos que más personales acumulan, el UCAM Murcia y el Divina Seguros Joventut. Los pimentoneros suman 15 encuentros con al menos un eliminado (21 en total), por los 13 de la Penya (para totalizar 20 jugadores expulsados). Mucho más lejos en estas cifras aparece el Iberostar Tenerife, que con sus poco menos de 21 faltas por choque, solo en siete vio como alguno de los suyos acabó de jugar prematuramente: sucedió con Tobey y con Richotti en la jornada 8, con Niang en la 10, con San Miguel y de nuevo Nico en la 15, Tobey repitió en la 23, Akognon se estrenó en la 27, y por último Tim Abromaitis, que este pasado domingo alcanzó las cinco por primera vez en ACB desde el 4 de diciembre de 2016.