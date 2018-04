El Dimurol Libby's inicia la conquista del título en tierras riojanas

"Mucho que ganar y poco que perde"". Con esa idea pone rumbo el CV Fachadas Dimurol Libby's hacia La Rioja para enfrentarse el Minis Arluy VB Logroño en el último paso para conseguir el ansiado título de la Liga Iberdrola. Las blanquiazules, clasificadas por tercer año consecutivo para la gran final, lucharán para prolongar las buenas sensaciones y hacerle frente a los grandes desafíos que se avecinan ante el vigente campeón de la Superliga, Copa de SM La Reina y Supercopa.

El apasionante reto, que se volverá a definir al mejor de cinco encuentros, vivirá sus primeros episodios este sábado y domingo, a partir de las 17:00 horas y 11:00 horas respectivamente, en el Polideportivo de Lobete. En relación a estos primeros encuentros, el técnico del Dimurol Libby's, David Martín, se siente optimista y añade que "volvemos a enfrentarnos por tercer año consecutivo, pero creo que en esta temporada los dos conjuntos hemos comprobado de primera mano el alto nivel de la competición. Opino que será una final disputada y que el equipo que sea más regular, logrará el trofeo puesto que las diferencias pueden ser mínimas. Aunque el Minis Arluy VB Logroño parta como favorito y tiene todas las papeletas para revalidar el título, nosotros intentaremos no ponerle las cosas fáciles".

No obstante, el entrenador blanquiazul no olvida el potencial del rival riojano y la dificultad para poder superarlo: "Sabemos la calidad y peligro de jugadoras como Helia González, Fernanda Gritzbach o Daniela da Silva entre otras, pero nosotros estamos con buenas sensaciones en este tramo final, sobre todo después de las eliminatorias ante un gran equipo como es el Arona Tenerife Sur. Pese a no tener totalmente recuperada a Kyra Holt, vamos a tratar de llegar con la máxima confianza en nuestras posibilidades", puntualizó.

Esta misma opinión comparte la capitana del Dimurol Libby's, Laura Naranjo, quien considera que "afrontamos la final con muchísimas ganas, nos ha costado mucho poder llegar hasta aquí y poder disfrutar de esta última oportunidad es todo un sueño para nosotras. Queremos seguir demostrando la buena salud de la que goza el voleibol nacional, iremos a por todas desde este fin de semana".