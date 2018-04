Aniano Cabrera admite que "el fichaje de un cuatro se encuentra bastante lejos"

Mientras la plantilla del Iberostar prepara (ayer con dos sesiones) el importante duelo de mañana contra el Fuenla, el director deportivo del club, Aniano Cabrera, escudriña el mercado en busca de un cuatro para paliar la baja de Rosoc Allen. El propósito, sin embargo, no parece sencillo. "Está lejos ya que nos encontramos en un momento bastante complicado de la competición en el que muchos equipos están jugándose algo", señalaba ayer el citado responsable técnico en los micrófonos de Radio Club Tenerife. "Vamos muy justos en esa posición, pero no hemos dado con la tecla. Nos hubiera encantado que ese fichaje ya estuviera aquí para el partido del Fuenlabrada, pero no ha sido posible", añadió al respecto, para comentar también que si bien "Rosco no estaba haciendo la temporada que todos queríamos", ahora, con baja "es cuando realmente se le echa de menos". Sobre el choque de mañana, Cabrera no quiere pensar en average, solo "en ganar el partido y volver a la senda de las victorias después de tres derrotas seguidas".