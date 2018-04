Un jugador del Plasencia amenaza con un cuchillo a sus rivales en un vídeo

El jugador de la UP Plasencia David Durántez ha pedido disculpas al Moralo CP, equipo que también milita en el Grupo XIV de Tercera División y con el que se enfrenta la próxima jornada, por el vídeo en el que aparece con un cuchillo en la mano e insulta a los jugadores de la escuadra morala.



En un nuevo vídeo que ha colgado en su perfil de una red social, Durántez ha subrayado que no se trata de un vídeo "para incitar a la violencia, ni mucho menos" y ha explicado que el vídeo tenía como destinatario un grupo de aficionados a los que lleva varias semanas enviando vídeos "y como los resultados nos están acompañando, pues todas la semanas les mando uno".



"Es simplemente para ellos, para que se rían, para que les motive para ir al fútbol, para que nos animen, y ni mucho menos contra nadie ni nada, ni para incentivar la violencia".



David Durántez ha agregado que si alguien se ha sentido ofendido, "en este caso el CP Moralo, pues os pido disculpas porque no era mi intención ni mucho menos".





El jugador del Plasencia ha explicado que ha hechoen otros equipos en los que ha militado."Hace unos años en la Federación de Castilla y León hice un vídeo con un cuchillo entre los dientes para un Campeonato de Europa. Lo pusieron en todos los lados y no pasó nada, porque se trata de que sea para reirse y para que se lo pase bien la gente que lo pueda ver", ha subrayado.DurántezPor último, se ha dirigido al equipo de Navalmoral y ha señalado que el domingo serán "recibidos con los brazos abiertos para que se vea un gran partido y que gane el mejor".