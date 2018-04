Intensidad para seguir con vida

Quedarse con lo bueno y desechar lo malo para no volverlo a repetir. Esa es la consigna que parece tener en mente Ferran Bassas tras la derrota contra el Baskonia y el duelo contra el Fuenlabrada a la vuelta de la esquina. "Debemos quedarnos con que no bajamos los brazos y que luchamos hasta el final; esa debe ser la actitud hasta que finalice la temporada, el pelear por cada partido y darlo todo para tener opciones de entrar en play off", señala el base catalán en referencia a lo ocurrido en el Buesa Arena. "Si queremos tener opciones de ganar partidos debemos empezar evitando que nos anoten tanto, y en ataque tratar de estar más acertados y llevar el ritmo del partido", añadió.

Precisamente ese factor, el del tempo del juego, lo considera vital el badalonés. "Hay que lograr que ellos no entren en el partido, estar intensos y ser nosotros los que pongamos el ritmo porque a partir de ahí podremos defender con más intensidad", comenta el director de juego canarista, consciente de la importancia del duelo contra los madrileños. "Hay que ser realistas y este partido es supermiportante porque somos dos equipos que estamos en esa lucha del play off; y aunque perder contra ellos no sería definitivo, sí significaría una dura derrota. Hay que salir a por todas y a ganar", comenta el catalán.

No se fía Bassas de las cinco derrotas seguidas con las que llegará el Fuenla a la Isla, ni con la posibilidad de jugar con su ansiedad. "En la primera vuelta estuvieron increíbles y ahora a lo mejor han tenido un pequeño bajón, pero solo son rachas. Tienen un gran equipo, están jugando muy bien y en cualquier momento pueden sorprenderte. No podemos basarnos en eso", dijo sobre el conjunto del Che García, para resaltar igualmente su "intensidad y el hambre con la que juegan". "La intensidad en defensa es su punto positivo, pero nosotros debemos estar todavía más intentos y que no nos saquen del campo", concluyó.