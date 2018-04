"No puedo ni imaginar lo que sería vivir un ascenso con el Tenerife"

Luis Milla (Madrid, 7-10-1994) se ha convertido en el líder del actual CD Tenerife. La apuesta en enero del club chicharrero por él, un jugador que venía de Segunda B, era arriesgada, pero desde sus primeros minutos con la camiseta blanquiazul se encargó de darle la razón a los que decidieron su fichaje.

¿Ha conseguido ya pasar página de la derrota del sábado en León?

Si vas a León y no entras como debes a un partido tan importante como ese, al final acabas perdiendo. Así que, sabiendo que hay mucho que mejorar y que en casa somos fuertes, toca seguir adelante y corregir lo que se ha hecho mal antes.

Etxeberria se reunió con los tres del medio este miércoles y Alberto ha dicho que estuvieron hablando de lo que se hizo mal en ese partido, ¿qué conclusiones han sacado al respecto?

Aparte de que no estuvimos bien en general, al no llegar bien a la presión nos hizo estar más cansados y no tener tanta fuerza para poder llevarnos el partido. Nos faltó ajustarnos un poco más en el centro del campo porque ellos metieron ahí mucha gente y eso provocaba que necesitáramos constantes ayudas para poder abarcar campo. Creo que Alberto y yo nos juntamos mucho con la defensa y nos echamos demasiado atrás. Al final, no tuvimos esas señas de identidad de apretar arriba, de ser intensos, que sí conseguimos en la segunda parte pero nos faltó tiempo para poder darle la vuelta al resultado.

¿Qué opinión le merece el trabajo del técnico vasco al frente del representativo?

Tiene mucho que ver en la reactivación del equipo. Nos ha sacado esa chispita que nos faltaba y es verdad que cuando llega un nuevo entrenador, la gente se empieza a entrenar mejor y a correr más de lo que lo hacía antes. Es ley del fútbol. Ha conseguido que seamos más intensos y que se defienda un poco mejor. Eso sí, creo que con Martí el equipo no estaba muerto porque con él estaba en el banquillo el Tenerife tuvo muchas opciones de sacar más puntos de los que obtuvo.

¿Qué partido espera ahora ante el Huesca, un equipo que llega con la moral reforzada por su reciente triunfo?

Es verdad que no estaban últimamente en una buena dinámica pero lograron ganar al Barcelona B esta pasada jornada. No obstante, cualquier partido en esta categoría es complicado, como se ha demostrado en enfrentamientos con rivales de abajo. Así que somos conscientes de la importancia que tiene este partido y que pese a que ellos son un buen equipo, aquí, con nuestra gente, somos fuertes y lo que hay que hacer es seguir con nuestra línea de presión y de sacar el juego por fuera, ya que son muy fuertes por dentro.

¿Palpa en el ambiente del vestuario el convencimiento de que aún están a tiempo de engancharse arriba?

Nuestras opciones pasan por ganar los cuatro encuentros de casa, si bien no debemos pensar más allá de nuestro próxima cita. La situación en la que estamos nos hace ir partido a partido y el choque ante el Huesca para nosotros es el más importante de la temporada.

¿Pero percibe en el grupo que hay fe en ello?

Mayor confianza que la que tenemos nosotros o el Zaragoza ahora mismo no puede tener nadie porque somos equipos que nos hemos visto en lo peor, que hemos estado muy cerca de abajo y que hemos pasado por momentos malísimos. Todo ello nos hace más fuertes y peligrosos ahora. Ya se ve a diario que el equipo se entrena espectacular y que quiere mejorar.

Lo que no se puede negar es que este equipo lleva una trayectoria reciente para enmarcar, lo mismo que su rendimiento actual. ¿Se esperaba jugar así de bien y obtener tan rápido el cariño y admiración por parte de la afición blanquiazul?

Ya dije cuando llegué a la Isla que era la oportunidad de mi vida y que no iba a desaprovecharla. Venía a ayudar, a aportar todo lo que tengo dentro y es lo que estoy intentando hacer. Pienso que la gente conecta con aquel que se deja todo en el campo, independientemente de cómo te salgan las cosas. Yo estoy contento por el recibimiento que he tenido y solo digo que lo mejor está aún por llegar.

¿Cabía en sus mejores augurios una irrupción tan positiva en el CD Tenerife?

Sabía que venía a un sitio con un nivel mucho más alto que el de donde venía. Era mi primera vez en el fútbol profesional pero yo soy un tío ambicioso, que quiere ser alguien en el fútbol, que piensa en crecer y en vivir la experiencia de la Primera División aquí en la Isla. Para mí es espectacular jugar con el ambiente del Heliodoro y no me quiero ni imaginar cómo sería si logramos ascender o jugamos aquí un play off. Sería algo increíble.

¿Hasta qué punto le frenó su progresión esa grave lesión de rodilla que padeció en su momento?

Fue un año perdido, aunque también me ha ayudado a valorar más cada minuto que juego y paso en el campo. Ahora llevo mucho tiempo seguido jugando y eso me ha dado confianza. También se lo debo al entrenador que he tenido en el Fuenlabrada, Antonio Calderón, que para mí me lo ha dado todo en el fútbol. Me dio muchos galones y me hizo capitán de un equipo con aspiraciones. Al igual que me siento también en deuda con Martí y Alfonso Serrano, que fueron los que me trajeron al Tenerife, así como con el actual míster. Pero sí, la lesión me ayudó a madurar como futbolista.

Hubo un punto de inflexión en su carrera deportiva, a partir del cual comenzó a prepararse y cuidarse más. Cuénteme cuándo y por qué se produjo ese cambio en usted.

Tengo la suere de tener un gran amigo como es Marcos Llorente, al que yo admiro como persona y futbolista. Es el más profesional que puede haber en el fútbol en todos los sentidos dentro y fuera del campo. Para mí ha sido un espejo donde mirarme y eso contribuyó a que decidiera cambiar el chip y dar un paso adelante en mi carrera, así que hace año y medio comencé a trabajar con Adolfo Madrid, el preparador físico de Marcos Llorente, y me ha cambiado la vida. Desde que empecé con él soy otro jugador, me veo mucho más fuerte, he tenido muy pocas lesiones y me encuentro de maravilla. Luego empecé también con un nutricionista, que ha sido fundamental.

¿Considera que ser hijo de alguien como su padre, que fue una figura del fútbol, le ha dificultado abrirse camino en este deporte, por aquello de tener que demostrar el doble que otros?

Cuando eres más pequeño quizás, pero yo lo he llevado de una forma tan positiva que no me ha perjudicado. He tenido la suerte de que mi padre me ha ayudado mucho, me ha aconsejado para bien, sin ejercer ningún tipo de presión. Me dijo siempre que disfrutara y que como soy un jugador diferente a él yo tengo que hacer mi propia carrera. Pero siempre me ha trasmitido la mejor educación y los mejores valores y para mí ha sido algo muy bueno tener al padre que tengo.

¿Qué plazo se ha dado para jugar en Primera División?

Pues yo me veo en cinco meses jugando en esa categoría con el Tenerife. Mi único objetivo es ver a este equipo en la máxima categoría, que no me lo quiero ni imaginar después de ver el ambiente que hay por solo acercarte a los puestos de play off.

¿Piensa en el verano tan movido que le espera con tantas novias que se prevé que le salgan por cómo está rindiendo en el Tenerife?

No sé si lo paso mejor cuando no tengo equipos interesados que cuando los hay. Este verano pasado tuve muchas ofertas de Segunda B y lo pasé muy mal pero no pienso más allá, entre otras cosas porque mi cláusula de contrato es muy elevada. Acabo de llegar a Segunda, al fútbol profesional, que me queda mucho por mejorar y dar aquí en el Tenerife. Es muy pronto para hablar de eso y solo quiero crecer aquí como futbolista y ojalá sea en Primera División.

¿Pero considera que le convendría jugar al menos un año más en Segunda o se ve ya capacitado para dar el salto a la élite?

Creo que hay que ser siempre ambicioso, querer crecer lo antes posible. Es verdad que acabo de llegar al fútbol profesional y tengo mucho que mejorar. Es cierto que quiero ser jugador de Primera pero soy consciente de que me quedan pasos por dar y quiero darlos aquí en la Isla.

Pero hay veces que el tren pasa una vez, por tanto, ¿si el Tenerife no ascendiera, estudiaría seriamente una oferta de otro club de Primera?

Tengo 23 años y me queda mucho fútbol por vivir. Soy consciente de que las cosas ahora van bien pero que esto puede cambiar y por eso hay que estar preparado para todo. No obstante, queda mucho aún de esta temporada y no hay que pensar en ello ahora.

Y pensando ya a largo plazo, ¿qué club colmaría su máxima aspiración como profesional?

Siempre he dicho que mi objetivo es ser futbolista de Primera, ser profesional y disfrutar de esto cada día, lo estoy consiguiendo y solo falta que el Tenerife logre el ascenso. Bien es verdad que el modelo del Barça siempre me ha encantado, especialmente viendo a Xavi, Iniesta, Busquets... que han sido espejos para mí. Ojalá el Barcelona fuera un equipo en el que pudiera jugar, pero eso está muy lejano y ahí juegan los mejores del mundo. Así que otra opción es enfrentarme al Barça con el Tenerife.

¿Le ha dado tiempo de soñar en un ascenso con el Tenerife?

Cuando llegué aquí y viendo el 0-3 del Barcelona B, quién me iba a decir que íbamos a estar luchando ahora por subir. Lo he imaginado y soñado ya y voy a seguir así porque lo tenemos cerca y ya vi en directo el año pasado el partido de play off de Getafe y me parece algo brutal. Ojalá lo podamos vivir aquí.