Washington: "Llevamos trabajando todo el año para este momento"

Caira Washington aterrizó este verano en el Clarinos Ciudad de los Adelantados procedente de la Universidad de George Washington y en la que sería su primera experiencia en Europa. Después de 25 partidos (solo se perdió el último para reservarla de unas molestias físicas) la estadounidense de 22 años ha acabado como la más destacada de su equipo en puntos (11,9 de media), rebotes (10,5), tapones (0,96) y valoración (19,52), apartado este último en la que ha sido la tercera mejor de todo el Grupo B, que sí ha liderado en capturas ofensivas (4,41) y en efectividad en tiros de dos: 61,05 de acierto.

La ala-pívot nacida en Maryland llega a la Fase de Ascenso de la próxima semana cargada de moral. "Estamos con ganas de dejarnos todo sobre la pista, llevamos trabajando todo el año para este momento por lo que el equipo está listo para pelear por la Liga Femenina 1; ya todas sabemos lo que tenemos que hacer para ganar", apunta Caira, pieza fundamental en los esquemas de Claudio García. Aún así, la interior morada, lejos de individualizar, responsabiliza al grupo de su buena temporada: "Ha sido un gran año y todo gracias a la acogida del cuerpo técnico y mis compañeras, que me han ayudado a prepararme mental y físicamente para la temporada. Desde el primer día me he sentido bienvenida y siempre se han asegurado que esté bien".

Pese a su juventud, Washington ha demostrado gran fortaleza en su debut europeo, siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en un juego que ella reconoce como "muy competitivo, con jugadoras de mucha calidad y con un gran conocimiento del baloncesto, lo cual hace que todos los equipos puedan ganarte". Aún así, Caira considera que "no hay muchas diferencias con el basket estadounidense, más allá del aspecto físico, que allí es algo más determinante".