El trío del medio, innegociable

El once que cada semana utiliza Joseba Etxeberria es casi plenamente reconocible por la hinchada del CD Tenerife. Apenas introduce cambios en su alineación inicial, más allá de que las sanciones o lesiones le obliguen a ello. En este sentido, puede que las posiciones con mayor trascendencia en su equipo sean las que ocupan los tres futbolistas del medio. Prácticamente, desde que el preparador vasco llegó al banquillo blanquiazul, ha confiado en Milla y Alberto para el doble pivote y a Bryan Acosta lo ha situado por delante de ellos.

De esta forma, Aitor Sanz y Vitolo, dos fijos en los últimos años en el mediocentro tinerfeñista han dejado de tener protagonismo para cedérselo ahora a Milla y Alberto. Bien es verdad que el futbolista que llegó hace cinco campañas procedente del Real Oviedo se encuentra lesionado desde hace más de un mes, pero no es menos cierto que poco antes de habérsele detectado sus problemas de gemelo ya perdido peso en el once del cuadro chicharrero.

En cualquier caso, ni él ni Vitolo parecen entrar mucho en los planes actuales de Etxeberria. Y una prueba de ello fue el hecho de que este miércoles, a la conclusión del entrenamiento que se llevó a cabo en El Mundialito, el entrenador guipuzcoano prescindiera de los dos capitanes en una charla que mantuvo su míster con Milla, Alberto y Bryan Acosta. Un gesto más que claro de que estos tres hombres son ahora los dueños del centro del campo blanquiazul y de que volverán a ser titulares este sábado en el choque que enfrentará a su equipo con el Huesca.

Durante el diálogo que el técnico y sus jugadores mantuvieron se pusieron sobre la mesa los posibles errores que pudieron cometerse en el duelo de la jornada más reciente contra la Cultural Leonesa. Alberto confirmaría tras ese encuentro que hablaron de lo que se hizo mal en el Reino de León, con el fin de evitar que vuelva a suceder.

El futbolista majorero comentó que el Tenerife no se mostró lo compacto y sólido que debía en ese partido. "Al final tenemos que estar todos juntos y, quizás en esta pasada jornada no estuvimos tan unidos. Los entrenamientos están para corregir los errores y ahora en casa intentaremos que no vuelva a pasar y estar enchufados desde el primer minuto. Todos tenemos actitud y estamos comprometidos", declaraba el canterano del conjunto insular al término de la sesión preparatoria de ayer.

Alberto también desveló que el plan del Tenerife para intentar doblegar al Huesca este sábado es atacar por los costados. "Por las bandas les cuesta un poco a ellos, mientras que en el medio tienen gente fuerte y con calidad", señaló. Lo que resulta evidente es que Etxeberria considera que el trabajo de los tres del medio va a ser fundamental para contener a un cuadro oscense que llega a la Isla con la moral reforzada por su reciente triunfo sobre el Barcelona B. El entrenador del Tenerife querrá que sus hombres presionen hasta asfixiar a su rival y que cuando roben encaren la meta contraria con decisión.