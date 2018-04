San Miguel: "Estos dos partidos nos indicarán dónde podemos estar"

Reseteo y preparados para la batalla. Tras sufrir un inesperado tropiezo contra el Delteco Gipuzkoa y caer en las complicadas canchas del Unicaja Málaga y el Kirolbet Baskonia, el Iberostar Tenerife se jugará en apenas ocho días prácticamente todas sus opciones de meterse en los play off por segunda temporada consecutiva. "Son los dos partidos que nos van a indicar dónde podemos estar, ver si es capaz que lleguemos a play off o no", señaló tras el duelo del Buesa Arena el aragonés en referencia al encuentro del sábado contra el Fuenlabrada y al derbi ante el Granca del domingo día 29. "Al final no somos los únicos que pinchamos y lo bueno es que todavía seguimos con opciones, pero ahora sí que tenemos muy claro que no existen más opciones para fallar", apunta el base, para el que "hay que ganar sí o sí al Fuenlabrada, y también al Gran Canaria". "Ganando esos dos volveremos a estar ahí", insiste el dorsal doble cero del conjunto tinerfeño, para dejar claro también que "solo se puede pensar en lo que viene inmediatamente ahora y no hacer cuentas, porque luego se producen derrotas inesperadas que lo cambian todo".

Para salir airosos de estos próximos compromisos los canaristas están obligados a mejorar de nuevo sus prestaciones defensivas tras haber recibido 157 puntos en sus tres últimas medias partes: 57 tras el descanso contra el Delteco, y 50 en cada mitad en su más reciente compromiso. "Es verdad que el Baskonia es un rival de Euroliga, pero es casi imposible ganar a un equipo así en esa anotación", señala Rodrigo, que si bien se queda con que tanto él como sus compañeros dieron "la cara en un partido se había puesto muy feo", no esconde que el Iberostar "debe dar un paso más en defensa". Y eso se logra, según el director de juego maño, "estando más concentrados y consistentes, parando las transiciones del contrario y gastando faltas cuando se debe hacer", explica San Miguel. "Son cosas que venimos arrastrando durante buena parte de la temporada y hay que erradicarlas porque los dos partidos que vienen son dos auténticas finales", añade al respecto.

Más que la derrota del domingo en Vitoria, Rodrigo sigue dándole algunas vueltas al tropiezo cuatro días atrás frente al Gipuzkoa, algo que "no tiene explicación". "Se trató de una desconexión total, y fue duro mentalmente el asumir esa derrota", reconoce el canarista, que insiste igualmente en la "reacción" y en la mejora experimentada en el Fernando Buesa Arena. "Lo más fácil hubiera sido dejarnos ir, pero dimos la cara hasta el final", advierte. Y ese espíritu combativo es el que quiere repetir la plantilla canarista el sábado con el empuje de la grada. "Los necesitamos", dice con firmeza el base canarista. "Que los aficionados piensen como nosotros, que vamos a afrontar estos dos partidos como dos finales, en especial el del Fuenlabrada. Ya lo han hecho muchas veces, pero necesitamos que llenen de nuevo el Santiago Martín, porque si hacemos que aquello sea una caldera será todo más sencillo", apostilla el aragonés.