Etxeberria sale en defensa de Jorge Sáenz en Twitter y pide respeto

No acostumbra Joseba Etxeberria a ser muy activo en las redes sociales, donde sí se le ha visto dirigirse a la afición semanalmente tras cada partido del representativo. Por ejemplo, el pasado domingo con el propósito de levantar la moral del tinerfeñismo después del inesperado varapalo contra la Cultural. "Golpe duro, a levantarse", anotó el guipuzcoano.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su actividad en las redes durante este fin de semana fue el mensaje que remitió a un aficionado del Tenerife para defender a Jorge Sáenz, quien no estuvo especialmente afortunado en León. Un internauta había hecho burla ante un tuit de Etxeberria en el que destacaba a Laporte, ex del Athletic. "Como Jorge", le respondió con sorna. Pues bien, la réplica del técnico no se hizo esperar. "Respeta y serás respetado", fueron las palabras de Etxeberria. Su número de seguidores en Twitter se ha disparado desde que llegó a la Isla. Ya son casi 5.000.