Deporte, barro y sudor en el Romperótulas

Barro, esfuerzo, saltar, sudor, correr, polvo, arrastrarse, un poco más de barro, trepar, equlibrios y... otro poco más de barro fueron los protagonistas de la Romperoturas Obstacle Race, una carrera de obstáculos que rompió la habitual tranquilidad del núcleo costero de El Socorro, en Güímar, y que acogió hoy a más de 500 corredores que, con afán competitivo o de simple superación personal, tomaron parte en las diferentes modalidades de la prueba.

La mañana comenzaba con la salida de la menor de las distancias, la que suponía una vuelta a un circuito (5 kilómetros en total) que mezclaba carrera de montaña por los alrededores de El Socorro con obstáculos distribuidos por casi todo el recorrido, desde la playa hasta las proximidades del Polígono Industrial de Güímar. El diseño gustaba a los corredores, dado que "en otras carreras similares que hay en la isla hay pocos obstáculos y mucha distancia de carrera normal y aquí es exactamente al revés, por lo que es genial", tal y como señala Andrew, polaco residente en Tenerife y que acumula en sus piernas experiencia en pruebas como la Mencey de Adeje.

Primeras dificultades

Según van transcurriendo los kilómetros y apareciendo las dificultades se hace más cuesta arriba superar la escalera horizontal o saltar los muros verticales, pero ahí entra en escena otra de las peculiaridades de la Romperotulas Obstacle Race, como es el hecho del "buen ambiente que hay y que la gente se ayuda en las partes más duras del recorrido", tal y como reconoce Cathaysa, que se estrena este año en la prueba acompañada de Ruymán, su pareja, que valora que "es una prueba divertida y asequible para cualquiera. Yo no entreno este tipo de deporte, hago baloncesto, pero no hace falta una preparación física específica para participar".

25 minutos después de la salida, Jacobo Pérez atraviesa la meta en primer lugar, seguido de cerca por Tanausú Hernández y Juan Antonio Rodríguez; conformándose el podio de féminas pocos minutos después con la llegada de Yuraima Díaz, Lara Rosquete y Virginia Castañeda.

Vertiente solidaria

Mientras los participantes de la distancia reina, la de 10 kilómetros, se van preparando para salir, el speaker de la prueba recuerda la vertiente solidaria que tiene esta soleada jornada en la costa güimarera. La Fundación Pedro Rodríguez Ledesma, presente con un stand cerca de la zona de meta, rifa una camiseta del jugador del Chelsea, destinando lo recaudado a colaborar con niños que sufren parálisis cerebral y generando movimiento constante en torno a los voluntarios de la Fundación.

Las mangueras rellenan los fosos de barro mientras salen los participantes en la carrera de 10 kilómetros, que conlleva dos vueltas al circuito, marcando un ritmo fortísimo desde el primer momento, con un descenso a la playa que incluye varios metros de correr hacia detrás; un punto de la prueba que dota a la Romperotulas Obstacle Race de "algo diferente. Correr al lado de la playa te da más aire", reconoce Estefani DelPuerto, que se rehidrata en el punto de avituallamiento con el grupo con el que ha venido a una carrera que "no parece una competición sino un rato de deporte entre amigos".

Porque la vertiente competitiva en una carrera como ésta tiene dos maneras de afrontarse: los ´profesionales´ de altísimas prestaciones y que buscan la victoria o mejorar sus marcas, y los amigos que apuestan por una mañana diferente y que encaran la carrera de una forma más lúdica, ayudando a sus rivales/compañeros a salir del foso o a superar los obstáculos neumáticos.

La primera vuelta empieza a dejar claro que el duelo por la cabeza va a estar entre el grancanario Azman Mesand y Javier Rodríguez de León, que pasan por primera vez por meta prácticamente a la par, mientras los aficionados que se agolpan en los diferentes puntos del recorrido, especialmente en los obstáculos, no dejan de alentar a los corredores, guiados en todo momento por voluntarios que colaboran orientando a los corredores por las diferentes ´estaciones´ y contribuyendo a que la carrera "esté muy bien organizada y sea motivante", concluye Andrew.

Presencia internacional

Corredores que no llegan exclusivamente desde Tenerife, sino desde otros países que dotan a la Romperotulas de un sabor internacional, como es el caso de Steven. Escocés de nacimiento, cuenta mientras recupera el resuello que "es mi primera vez en Tenerife. No ha sido demasiado dura y la verdad es que he disfrutado muchísimo de la carrera y de la gente".

Una llegada prácticamente al sprint termina dando por vencedor a un pletórico Azman Mesand, que reconoce a pie de meta que "pensaba que la prueba iba a ser más suave. Javier y yo íbamos a buen ritmo y he sabido jugar con la ventaja psicológica de ir por detrás de él durante casi todo el recorrido y apretar en los últimos metros". Además, Mesand, voz más que autorizada después de haber ganado hace tres semanas en la Mencey de Adeje, valora especialmente "el ambiente. Me encanta correr en Tenerife porque la gente siempre te apoya y se vuelca en estas pruebas, algo que a veces echo de menos en Gran Canaria". A sólo cuatro segundos de él entra Javier Rodríguez de León y Néstor Jorge termina completando el podio, que conforman en la categoría femenina Davinia Luis, Anouska Benítez y Maja Brus.

Según van pasando los minutos continúan llegando corredores, recibidos por el apoyo del speaker y que, sin excepción, atraviesan la línea de meta con algo más de suciedad de la que traían y con una enorme sonrisa en su cara, fruto de la satisfacción por alcanzar el objetivo de culminar el exigente trazado. Quizá el mejor resumen lo hace Alberto pocos segundos después de su llegada: "El año que viene repetimos". Con más esfuerzo, más sudor y, posiblemente, con más barro.