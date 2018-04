Milla y Jorge reconocen que el Tenerife regaló la primera mitad

Los jugadores del CD Tenerife entonaron el mea culpa por la primera parte en el Reino de León, donde encajaron tres goles, que aunque estuvieron a punto de remontar, fueron una losa demasiado pesada para terminar puntuando. En zona mixta, Luis Milla declaró al respecto que "no podemos entrar al partido como hemos entrado. Nos faltó concentración en los primeros minutos, nos ha faltado ajustarnos en medio del campo. Ellos metían mucha gente por dentro y nosotros no supimos ajustarnos a ello". Sin embargo, el centrocampista blanquiazul destacó que "hemos tirado de casta y estuvimos cerca de remontar. Creo que con el 3-2 nos precipitamos para buscar el empate. Quedaba un mundo por delante y no tuvimos paciencia para acabar las jugadas".

Por su parte, Jorge se mostró muy crítico al reconocer que "nos vamos cabizbajos a casa. Entramos mal al partido, no supimos arreglarlo y te vas con la cara pintada. Salieron con más intensidad que nosotros, así está claro que te superan". "Nos faltó tiempo para meter un gol más, pero es lo que hay", señaló el defensa.