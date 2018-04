"Hemos regalado media hora y en esta categoría no se puede"

Joseba Exteberria hizo un resumen muy claro del encuentro en el Reino de León donde su equipo pasó de ser dominado y goleado por la Cultural hasta rozar la igualada si un poste no se hubiese puesto entre el balón y la portería. Con gesto serio, pero consecuente con sus declaraciones, el míster del CD Tenerife comenzó su intervención diciendo que "hemos entrado muy mal al partido. Teníamos una oportunidad muy buena de meternos más arriba pero estuvimos a merced de ellos. Parecía queellos se jugaban más al principio".

El preparador vasco resumió muy claramente los errores de su equipo, que le llevaron a encajar tres goles en apenas 38 minutos de juego explicando que "la primera media hora no hemos estado en partido y cuando no presionas y metes intensidad cualquiera te gana en esta categoría. La otra hora sí hemos estado mejor"

"Hay que entrar al partido con todas las garantías. La Cultural no se está jugando más que nosotros, pero si el rival ve que no estás fino lo aprovecha. Reaccionamos tarde, tienes que remar mucho", manifestó un técnico que vivió su segunda derrota en el banquillo blanquiazul -la primera fue en la visita de los tinerfeñistas al Numancia- en los diez partidos que lleva en el banquillo de la escuadra insular.

Pero Exteberria no lo vio todo negro. Es más, sacó conclusiones positivas sobre un equipo que no se dio por perdido y que creyó que la remontada era posible cuando peor estaban las cosas. Así, defendió que "lo hemos intentado hasta el final. El equipo se ha vaciado, de esto tenemos que aprender para que no nos vuelva a pasar. Han jugado con más intención y después pusimos mucho más, pero el rival no perdona".

Cuestionado por si el CD Tenerife que visitó León pudo echar de menos a sus dos máximos goleadores -Longo y Juan Villar se tuvieron que quedar en la Isla aquejados de sendos problemas físicos-, el técnico de Elgoibar señaló que "tenemos una gran plantilla y la gente está preparada para participar. No hemos notado las bajas, no es un tema de nombres, es más de coco'."

"La derrota es un golpe. Puedes perder un partido y más de visitante, pero hay muchas formas de perder y esta ha sido dolorosa por el inicio, porque habíamos hablado de la importancia de ganar aquí y dar un golpe", dijo un Etxeberria que quiso "valorar la reacción, pero no tenemos que esperar a que nos peguen, y menos tres veces. Hay que salir más enchufados y desde el principio. Hay que recuperarse del esfuerzo y preparar el del Huesca".

El exfutbolista del Athletic consideró que "al final no nos ha dado para sacar un punto aunque hemos creado muchas ocasiones. Pero la lectura es que hemos regalado media hora, y en esta categoría no se puede". "Ha faltado concentración y jugar de verdad en esos 30 minutos. Parecía que se jugaban más y eso no es verdad, pero ha dado la sensación. Tenemos que levantarnos de este golpe duro, por cómo ha sido", dijo.

El partido del sábado ya está en la mente del entrenador una vez que el 3-2 ya es inamovible. "Intentaremos que se vea nuestra mejor versión contra el Huesca el sábado. Vamos a intentar entrar con todas las fuerzas. Se ha reafirmado que si no estás con tu máxima concentración y nivel te ganan, y bien", indicó, para luego demandar "la ayuda de nuestra gente, jugamos para ellos. Ha sido un golpe duro para todos, para la afición seguro. Pero el sábado, iremos todos a una, no tengo ninguna duda. Todos los partidos son importantes, pero más contra los de arriba, son vitales", concluyó Joseba Etxeberria.