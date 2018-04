Tercer asalto para Arona y Dimurol

Nuevos y apasionantes asaltos del derbi tinerfeño de la Liga Iberdrola llegan este fin de semana al sur de la Isla. Tras saldar con empate los primeros duelos de las semifinales, el CV Fachadas Dimurol Libby's visitará este sábado (19:00 horas) y domingo (18:00 horas) la cancha del Arona Voley con el objetivo de sumar las dos victorias necesarias para obtener el cotizado billete para la final de la Liga Iberdrola.

Después de los últimos contratiempos del equipo lagunero, el entrenador del Dimurol Libby's, David Martín, es consciente de la gran dificultad de estas eliminatorias: "Vamos a disputar dos encuentros muy seguidos, a eso le sumamos que no jugamos en casa y que debemos sobreponernos a la baja de Kyra Holt. Nuestra intención es, como mínimo, ganar un encuentro y forzar así el quinto choque en el Pablos Abril". No obstante, el técnico solo tiene palabras de alabanza para sus pupilas y añade que "las chicas están haciendo un trabajo magistral, es para quitarse el sombrero porque están tirando de casta e ímpetu para sacar adelante estas semifinales. Pase lo que pase, la temporada ha sido excelente pero no queremos que se acabe aún y trataremos de plantarle cara al equipo sureño con la ayuda de nuestra afición, deseamos contar con ellos porque son nuestro aliento".

David Martín advierte del gran potencial del Arona Voley al que define como "el equipo revelación. Bajo la dirección de Romina Lamas y el liderazgo de Elzbieta Nykiel están ofreciendo el máximo nivel en su primer año en la categoría y sabemos que, para superar su gran juego, debemos imponer nuestra mejor versión sobre la pista. Intentaremos prolongar las buenas sensaciones del pasado domingo".

Actuaciones individuales

Elzbyeta Nykiel, la receptora de Arona Tenerife Sur, consiguió durante el primer fin de semana de semifinales de la Liga Iberdrola su cuarto galardón de MVP de la jornada. La jugadora polaca lideró a sus compañeras para lograr el triunfo en el primer partido de su semifinal ante Fachadas Dimurol Libby's y capturar el factor cancha en la igualada eliminatoria entre equipos tinerfeños.

La receptora sumó 28 puntos, 25 en ataque, 2 saques directos y un bloqueo, unido a un fantástico 79% de acciones positivas en recepción que permitieron la remontada de las jugadoras de Romina Lamas ante su vecino. Elzbyeta Nykiel también fue protagonista del segundo encuentro de la semifinal consiguiendo 18 puntos, todos en remate y un sensacional 76% en recepción. Acompañándola en el siete ideal de la jornada en el rol de colocadora está su compañera de equipo y entrenadora Romina Lamas.

Tres jugadoras de Minis de Arluy VB Logroño logran entrar en el equipo ideal del primer fin de semana.

La opuesta Daniella Da Silva, la central Melissa Rangel y la receptora Helia González coparon el equipo de la jornada gracias a su aportación a los dos triunfos del equipo riojano sobre CV CCO 7 Palmas Gran Canaria que encarrilan la eliminatoria para el equipo dirigido por Carlos Arratia.

La central de CV CCO 7 Palmas Gran Canaria Lydia Alonso ocupa la otra posición en el centro de la red, mientras que el puesto de líbero lo desempeña Laura Naranjo, jugadora del Fachadas Dimurol Libby's.