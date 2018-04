Casadesús ve al Tenerife con tanta confianza como el que más

El concurso de Víctor Casadesús cobra importancia ante la baja de dos delanteros de referencia en el representativo, tales como Juan Villar y Longo. Ni el onubense ni el italiano pudieron viajar ayer con la expedición del Tenerife.

"Las sensaciones son muy buenas, no sé si decir que las mejores de la temporada, pero el equipo está siendo muy fiable, jugando de forma muy seria en casa y fuera", adujo ayer el balear, quien aún no sabe si será de la partida. "Estamos a un partido de meternos en play off, pero ellos también se juegan mucho y ya vimos lo difícil que nos lo puso el Sevilla Atlético", comentó al referirse al cruce con la Cultural Leonesa.

"Son un equipo que quiere ser protagonistas con el balón, salir jugando y a nosotros, a priori, nos puede venir bien porque estamos jugando bastante a la contra. Ojalá jueguen así como lo vienen haciendo", dijo también.

Según Casadesús, lo bueno es que nadie tiene tanta confianza en sí mismo como este Tenerife, que ha sumado la inmensa mayoría de los puntos jugados con Etxeberrria. "Hay equipos que están ahora en promoción y quizás acaban más abajo y nosotros arriba; ojalá sea así y mantengamos esta línea. Desde que cambiamos de entrenador el equipo ha dado un salto y creemos en que nos podemos meter. En confianza no creo que haya muchos equipos que la tengan en mayor medida que nosotros", deslizó.

Por último, aseguró que están preparados para lo que queda. "En cuanto a gasolina estamos bien. Tenemos menos margen de error que otros, pero estamos listos".