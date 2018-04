Spar La Palma y Transvulcania, unidos otro año más

Transvulcania sigue rodeándose de los mejores compañeros de viaje posible. La prueba palmera ha vuelto a encontrar el apoyo fundamental de Spar La Palma con la que mantiene un vínculo que ya trasciende más allá del de un simple patrocinador. Y es que Spar La Palma ha sido fiel a la competición más internacional de la Isla Bonita desde sus primeros pasos y en esta décima edición no iba a ser menos.

La consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, Ascensión Rodríguez, y el director general de Spar La Palma, José Gabriel Barreto, sellaron el compromiso en un acto protocolario de firma del acuerdo en el que las dos partes mostraron su absoluta satisfacción por continuar, un año más, por el mismo camino.

"No se puede concebir una prueba en La Palma como Transvulcania donde no esté presente Spar La Palma, eso ha sido así durante muchos años y es un orgullo en el plano personal y colectivo poder seguir contando con el apoyo de una empresa que no es sólo con Transvulcania con quién se vuelca, lo hace con todo el deporte de la Isla en general", señalaba la consejera de Deportes que agradecía "la predisposición que ha tenido siempre Spar La Palma a la hora de aportar su enorme grano de arena para que todos los competidores estén bien arropados durante los diferentes recorridos de la carrera".

Mientras, José Gabriel Barreto admitía su satisfacción "por seguir formando parte de esta gran prueba que va más allá de las fronteras nacionales y se ha convertido en un referente para todos en el deporte mundial". "Nosotros mantenemos nuestro compromiso firme para seguir respondiendo a las necesidades de una prueba de otra galaxia, como es la de este año", concluyó Barreto.

Spar La Palma dará una vuelta de tuerca a su aportación de todos los años anteriores preparando comidas especiales en todos los avituallamientos sólidos para los corredores con diferentes intolerancias alimenticias. Así, en cada punto, habrá alimentos aptos para personas con alergias a la lactosa o al gluten y también estará disponible la Pasta Transvulcania, el alimento ideal para recargar energías en el avituallamiento de El Roque de los Muchachos, la meta de la Maratón H10 Hotels o la meta de la Ultramaratón Naviera Armas, donde Spar La Palma, además de la pasta apta para celiacos y alérgicos a la lactosa, dispondrá también de una versión vegetariana. La receta de la Pasta Transvulcania para los corredores llevará la firma del cocinero Serafín Romero.

Spar La Palma es la gran empresa de distribución de alimentación de la Isla, Está presente en todos y cada uno de los municipios demostrando el compromiso que mantiene con La Palma y con su gente y estará presente en esta edición tan especial de la Transvulcania apoyando con los picnics del personal de apoyo, así como con el catering del Puesto Mando Avanzado.

En los diferentes avituallamientos se repartirán 2.000 kilos de sandía, 1.500 kilos de naranjas, 1.200 kilos de melón, sándwiches o frutos secos, todo lo que necesita el deportista para mantener su rendimiento en la exigente competición palmera.