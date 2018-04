Un descanso que se atraganta

A este Iberostar Tenerife (al de después del parón por las ventanas FIBA) no le van las segundas mitades de los partidos. La dolorosa derrota sufrida el miércoles con motivo de la visita del Delteco Gipuzkoa no es sino el último y más palpable ejemplo de que algo sucede con el conjunto de Fotis Katsikaris y su resolución de los encuentros. Tras varios partidos sacados a trompicones (Joventut y Bilbao), los aurinegros no tuvieron esta vez tant suerta y vieron como dejaban escapar una sustanciosa renta de 21 puntos. Del susto se pasó a la muerte.

El 32-57 como parcial en los dos últimos cuartos es el más reciente episodio de que el tercer y cuartos periodos no se le están dando bien a los aurinegros. Falta de contundencia para sentenciar a su favor, ausencia de poderío para echarle el lazo a los gallitos de la categoría, una excesiva relajación o energías que no dan hasta la bocina final. Lo cierto es que en los cinco encuentros más recientes el Iberostar perdió el partido virtual disputado en la segunda mitad. Cayó contra el Valencia (32-37), se vio superado por el Joventut (44-48), ocurrió lo mismo con el Bilbao (35-43) y tampoco pudo dar continuidad a su buen segundo cuarto en el Martín Carpena frente al Unicaja (31-40). Curiosamente, en las únicas cuatro ocasiones entre sus 12 encuentros más cercanos en el tiempo que los isleños ganaron tras el descanso, se acabaron llevando la victoria: 47-40 al Zaragoza (más el 14-8 de la prórroga), 47-43 al Burgos, 41-33 al Estudiantes y 49-34 al Baskonia.

Quizá lo más sangrante no sea que, por una razón o por otra, los de Katsikaris acaben desfondados, sino que en ese bajón final desperdicien sustanciosas rentas adquiridas previamente. Una desconexión y colapso que ya tuvo un pequeño primer episodio en el duelo contra el Andorra justo a la vuelta del parón (del 33-28 del minuto 17 se pasó al 55-72 del 37'), pero que se ha recrudecido en estas tres últimas jornadas. Contra el Joventut los aurinegros llegaron a tener 19 puntos de renta mediado el tercer acto (52-33, 26') y acabaron pidiendo la hora con un apurado 77-75 final. A la semana siguiente, en miribilla, los canaristas estuvieron 21 arriba en el minuto 19 (16-37) y tras el 24-39 del descanso vieron como su rival se colocaba solo a uno (43-44) en apenas siete minutos del tercer cuarto.

El miércoles el Canarias hizo el más difícil todavía. Arrollar a su rival (56-35 al descanso) e incluso reponerse de una floja salida de vestuarios (62-48) para rondar de nuevo la veintena de colchón (71-52, 27'). Pero incomprensiblemente a los laguneros se les fundieron los plomos y dejaron que su rival recortara poco a poco hasta obrar lo que parecía un milagro. Un triste milagro. La vía de agua, ya muy preocupante, debe cerrarse lo antes posible para que el conjunto de Katsikaris no acabe la temporada a la deriva.