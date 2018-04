Jesé Rodríguez, desaparecido

El futbolista grancanario Jesé Rodríguez, que milita en el Stoke City cedido por el PSG, será apartado después de no presentarse ayer en el entrenamiento de su equipo. El extremo contaba con el permiso para ausentarse hasta ese día, sin embargo, no acudió a ejercitarse a las instalaciones de Clayton Wood y ni siquiera comunicó que no acudiría.

Jesé había solicitado la aprobación del Stoke para viajar a Madrid y estar con su hijo enfermo. El club de la Premier League accedió a concederle ese privilegio y le puso como fecha límite para su vuelta el 11 de abril, pero el isleño no apareció, lo que provocó el enfado tanto de los dirigentes como del entrenador, Paul Lambert, informa The Telegraph.

El medio británico asegura que el grancanario, que estuvo en la UD la última mitad de la temporada pasada, será apartado de la disciplina del Stoke, por lo que no volverá a jugar. Su última participación fue el pasado 11 de marzo, cuando disputó 11 minutos del partido que su equipo perdió por 1-2 frente al Everton.